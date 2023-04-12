Огромная воронка посреди могил: россияне запустили ракету в Краматорское центральное кладбище

В страстную неделю люди идут к могилам, но не убирать, а посмотреть уцелели ли.

В страстную неделю не утихают бои в Донецкой области, российские войска добивают последние дома в Марьинке, небольшими группами атакуют вблизи Угледара. Наши защитники оборону держат, вместе с тем готовятся к Пасхе. Первые паски и гостинцы уже прибыли на фронт, говорится в ТСН.

Под Угледаром шансы украинских военных выкопаны среди зеленой травы. Позиция у «Старика» вообще идеальна, с двумя пулеметами. Слева крупнокалиберный американский Бранунинг, справа немецкий МГ-42. "Пид..сы шли, должны были отработать, ежечасно пробуют и наши действия проверяют", — говорит "Старик".

Наверное, от своего бессилия, от того, что не могут продвинуться вперед, захватить украинские города, российские войска продолжают их жестоко обстреливать. Ракету запустили, вероятно, нарочно в страстную неделю, когда все люди идут убирать на кладбища. Ракета взорвалась прямо посреди центрального Краматорского кладбища. На месте десятка захоронений огромная яма, рядом – около полусотни изуродованных надгробий. К месту взрыва постоянно подъезжают местные, хотят узнать, что с могилами родных.

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Но все же, несмотря на зверства русских военных, Пасхе на Донбассе быть. Священник Православной церкви Украины отец Игорь Когут провел сутки за рулем, привез землякам пасхи, немного подарков и внедорожник. На этот автомобиль скинулась религиозная община города Дубне. Бойцы встречают гостей посреди трассы, "Командор" сразу же испытывает подарок от земляков.

Отцы прямо среди поля освящают пасхи, чтобы сохранила и защитила от вражеских пуль Матерь Божья. "Мясо уже можете есть, вы как воины, пост уже в вашей жизни, а освященное утром встанете, порежете, потребите, чтобы Господь укрепил вас", — дает наставления священник.

Затем бойцы сразу выезжают на передовую. Они не смогут в ближайшее воскресенье сходить ни в церковь, ни на кладбище, они будут на фронте, чтобы украинцы смогли отпраздновать.

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