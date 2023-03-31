Огромная воронка прямо посреди могил и детского сада: последствия удара по Запорожью

Во время утреннего обстрела Орехова ранены два работника энергетического предприятия.

Днем россияне ударили по Запорожью, в результате два человека ранены. Взрывом изуродовали частные дома, говорится в ТСН.

В ловушке оказалась женщина с младенцем, потому что взрывной волной в их доме согнула дверь.

Во время утреннего обстрела Орехова ранены два работника энергетического предприятия. Повреждены здания и транспорт. На рассвете россияне били по селам в пригороде Запорожья. Один дом сгорел дотла.

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Один дом сгорел дотла и на пепелище владелец пытался найти уцелевшее имущество. “Все уничтожено! Все! Дом, летняя кухня, подвал, все! В доме нет ничего”, – говорит мужчина.

Русские ударили и по детскому саду, сторож чудом уцелел.“Его спасло то, что он был в подвальном помещении. А так стекло все выбито. Его бы посекло”, — рассказывает директор Людмила Чученко.

Теперь на детской площадке огромная воронка. Рабочий засыпает ее, чтобы поскорее навести порядок на территории. Обломки российской ракеты складывают рядом – на цветной детской мебели.

Огромная воронка и на кладбище, куда русские тоже направили ракету.

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