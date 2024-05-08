Огромная змея на кондиционере испугала киевлян: что это за пресмыкающееся – эксперт удивил ответом

В столице действительно много ужей, но они вполне безопасны для человека.

В Киеве наблюдается засилье змей на улицах, об этом пишут в социальных сетях и добавляют, что у пресмыкающихся закончился брачный период и теперь они выводят потомство.

В Сети публикуют шокирующее видео, на кадрах видно огромное пресмыкающееся, зацепившееся за кондиционер, а его пытаются снять с него люди с помощью двух палок.

Также утверждается, что змеи стали более активными после частых дождей, которые накануне обильно выпадали в Киеве.

Гость из Восточной Азии

В Киевском зоопарке успокаивают и добавляют, что пресмыкающееся на видео – опасности людям не несет.

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"На видео тонкохвостый полоз — неядовитая змея семейства ужеобразных. Этот вид распространен в Юго-Восточной Азии (Китай, Вьетнам, Тайвань, Бирма), то есть это совсем не наш регион. Поэтому можно утверждать, что пресмыкающееся жило у кого-то из горожан дома и просто сбежало из квартиры", – рассказывает ТСН.ua Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Он добавляет, что в нашем регионе такие змеи в природе не водятся. Полоз абсолютно безопасен для человека, не ядовит и никакой угрозы не представляет.

Огромная змея на кондиционере испугала киевлян: что это за пресмыкающееся

Уже много и их не стоит трогать

Что касается засилья в парках столицы уже, то в зоопарке подтверждают, что они достаточно активны в этот период, но с дождями это никак не связано. Ужи тоже абсолютно безопасны для людей.

"На улице пригрело солнышко, ужи конечно же размножаются – сейчас у них брачный период, а позже они будут откладывать яйца и выводить потомство. Людям не стоит их трогать, а просто обходить стороной и не занимать. И ни в коем случае нельзя их бить". Уж очень полезен для природы – истребляет крыс и мышей», – добавляет директор зоопарка.

Переполох из-за черной змеи

Кстати, на выходных в социальных сетях поднялся настоящий переполох из-за того, что в одном из районов Бучи заметили якобы ядовитую черную гадюку, мол, это одна из самых ядовитых змей в Украине.

Черная "гадюка", которую заметили в Буче, оказалась уже / Фото: из соцсетей

Но в зоопарке говорят, что нужно отличать гадюку от ужа. Их можно различить по форме головы – у гадюки она копьевидная, а на фото был изображен именно уж. Кстати, уже отличаются от других змей "желтыми ушами" — ярко-выраженными метками на голове, чаще желтыми, но иногда белыми и оранжевыми.

Поэтому не стоит бояться, что в Буче на вас может напасть ядовитое пресмыкающееся.

Напомним, ранее в Киеве заметили засилье змей на аллее парка. В социальных сетях публикуют видео, как змеи ползают по дорожкам парка Муромец. Они греются на бетоне и сбиваются в клубки.

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