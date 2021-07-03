Огромный оползень накрыл японский город Атами: есть погибшие

Стихия разрушила более 10 домов и повредила линии электропередач.

Огромный оползень накрыл японский город Атами, недалеко Токио. Два человека погибли и еще два десятка считаются пропавшими без вести.

Об этом говорится в выпуске ТСН.19.30 3 июля.

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Стихия разрушила более 10 домов и повредила линии электропередач. Почти три тысячи домов остаются без света. На месте продолжается поисковая операция — надеются найти еще живых людей под завалами. На помощь спасателям и местным волонтерам отправили военных.

В центральной и восточной части Японии с начала недели не утихают мощные ливни. В трех префектурах из-за угрозы наводнений и оползней объявили чрезвычайное положение — почти 200 тысяч человек получили рекомендацию эвакуироваться из зоны стихийного бедствия.

Новости мира: японский город Атами накрыл гигантский оползень

Напомним, в девятый день после обрушения 12-этажки вблизи Майами (США) спасатели сообщили, что вытащили из-под завалов тела еще четырех погибших, в том числе семилетней девочки, которая оказалась дочерью местного пожарного.

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