Огромный склад путинских ракет взлетел на воздух: что теперь будет с обстрелами Украины

Россия выдержала паузу и может вскоре осуществить новый массированный обстрел Украины даже несмотря на то, что на днях был уничтожен один из крупнейших складов боеприпасов и ракет. Но не исключено, что в ближайшее время ситуация может измениться.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Вполне возможно. Паузу они (оккупанты – ред.) выдержали, боекомплект для этого есть. Это может произойти в конце сентября. С учетом того, как они использовали в последнее время боекомплект, то я думаю, что будет до 50 ракет ", — говорит Александр. Коваленко.

И добавляет: "Но, во-первых, это будет комбинированный удар. Я не думаю, что он будет таким массированным, как это было 26 августа. Он будет гораздо меньше. К 26 августа они готовились полтора месяца. Последний налет был в начале сентября, поэтому с тех пор они не имели возможности накопить столько, сколько они имели на 26 августа. Кроме того, во время прошлого массированного удара было использовано рекордное количество "Шахедов". Если они готовят удар на сентябрь, то по масштабам он будет намного меньше, чем 26 августа".

Александр Коваленко не исключает и того, что если массированного удара в сентябре не будет, это будет означать, что путинская армия еще накапливает ракеты для атаки большей мощности.

"Не забываем о том, что у Путина 7 октября день рождения, поэтому его могут поздравить "салютом" по Украине", – говорит эксперт.

Взорвали арсенал с ракетами – станет ли меньше обстрелов

По информации из открытых источников, на складе боеприпасов в Тверской области, который был взорван на днях, вместе со снарядами хранились ракеты "Искандер" и КАБы, которыми путинская армия обстреливает Украину.

"Общий вес, объем всех боеприпасов, которые были там – это 30 тыс. тонн. Для понимания, что такое 30 тыс. тонн – если бы там были только боеприпасы 122-го калибра, то это был бы фактически годовой запас при такой интенсивности, с которой их используют сейчас, каждый день. Но на складе были не только такие боеприпасы. Там были и мины, и баллистические ракеты, другие боеприпасы. Если считать, например, только минами 82-го калибра, то это запас до двух лет фактически", – говорит Александр Коваленко.

Что касается ракет "Искандер", эксперт говорит о следующем: "Россияне их производят, а на этом объекте было их накопление. Это был объект для накопления. Когда ракеты были нужны – их брали. Если там действительно были уничтожены "Искандеры", то, соответственно, новые будут брать из других мест".

И дополнительно объясняет: "То есть если у них по плану есть пуски, например, двух ракет по территории Украины, завтра – трех ракет "Искандер" по Украине, послезавтра, например, еще два пуска, то этот боекомплект у них готов. Он есть в наличии там, где есть пусковые установки. Белгородская, Курская, Ростовская области. В свою очередь, когда этот боекомплект закончится, то, конечно, со складов подвозят новые ракеты. К сожалению, существенного влияния в плане системности обстрелов в ближайшую неделю мы не ощутим. Но когда боекомплект в ближней зоне закончится, вот тогда возникнет проблематика – откуда везти. Здесь начинается логистика. Мы ощутим паузы в использовании "Искандеров".

СМИ показали новые спутниковые снимки последствий удара по складу в Торопце

Ранее сообщалось о том, что РФ готовит массированную ракетную атаку по Украине.

Читайте также: