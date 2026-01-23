Охота на людей и детство в подвалах: как живет Херсон под постоянными атаками дронов и артиллерии

Херсон / © Associated Press

Реклама

Прилеты возле больницы, улицы, заминированные «лепестками», и охота на гражданских людей. Здесь коммунальщики держат в руках детекторы дронов, а дети общаются преимущественно в укрытиях. Съемочная группа ТСН отправилась в Херсон, чтобы понять, как город живет под постоянный гул артиллерии, есть ли у людей силы держаться и как они спасаются в холодное время.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Как живет Херсон под непрерывными обстрелами и охотой на гражданских? Спецрепортаж ТСН

Реклама

Дорога и «антидронные» обереги

«Мы ездили по этой дороге не сосчитаешь сколько раз. И каждый раз здесь больше сеток. Наш сопровождающий имеет с собой особый оберег — ружье от дронов», — говорит Наталья Нагорная.

«Джокер» с лопатой и детектором

В Херсоне зимне и снежно. Здесь это опаснее: под снегом могут прятаться разбросанные террористами мины-"лепестки». Но несмотря на все в городе порядок — в парках расчищают дорожки.

Мастер Валерий с позывным «Джокер» работает в бронежилете и с детектором.

Мастер Валерий: «Оно показывает, когда над нами дрон, чтобы мы смогли среагировать. И если четко видим свое изображение на телевизоре, то это дрон видит нас. Это нам выдали, особенно если „красная зона“».

Реклама

Так же работает и ремонтная бригада. Они чинят крышу в опасном районе возле Днепра. С ними работает мобильная группа ПВО и мастера с детекторами дронов на земле. За процессом наблюдает Андрей Залужный, руководитель ремонтного отдела городского КП «Парки Херсона».

Андрей Залужный: «У нас все бригады имеют такие детекторы, у всех мастеров сейчас 40 штук в наличии. Работа опасная, но здесь в каждой квартире живут жильцы. Чтобы тепло не уходило, есть насущная необходимость в законсервировании — был массированный обстрел».

Жизнь под сетями: транспорт и быт

Улицы города покрыты специальными сетками для защиты от сбросов с дронов. Под ними курсируют троллейбусы — их ежедневно на линиях 17, и проезд в них бесплатный. Маршрутки стоят 10 гривен, но в наиболее опасные районы, например Антоновка, Корабел или Остров, общественный транспорт уже не ходит — слишком большой риск.

Местные уже в совершенстве различают звуки: «выход» наших или «приход» вражеских. Самое страшное — реактивная артиллерия и дроны «Молния». Последние бьют по машинам на трассах и залетают прямо в окна кухонь.

Реклама

Сергей Тарасенко, начальник управления гражданской защиты Херсонской ГВА: «Такой тип БПЛА три раза попадал в один и тот же дом, просто в квартиры к людям. Есть раненые гражданские».

В Херсоне полностью разрушено более тысячи домов, более 7 тысяч серьезно повреждены, но компенсацию за жилье приходится ждать.

Детство под землей: «У меня — Херсон»

На детской площадке голуби взлетают от звуков прилетов. Их кормит маленький Кирюша. Его мама рассказывает:

Мама Кирюши: «Пока наш папа здесь — то и мы возле папы, папа наш военный здесь. Сын скучает, он как видит деток, то бежит к ним, хочется с детками играть».

Реклама

Детей в Херсоне можно увидеть преимущественно в укрытиях. Ирина Костинюк — председатель организации «Объединенные любовью к детям» создала пространство, где они могут видеть друг друга вживую.

Ирина Костинюк: «Наши дети в Херсоне не могут ходить по улицам, не могут играть, нет социализации. Мы создали пространство в укрытии, где мама должна быть на локации, и мы создали комбинированный зал, где занимаются и дети, и взрослые».

В темной комнате на песке дети строят свой город.

Наталья Нагорная: «А за что вы любите Херсон?»

Реклама

Ребенок: «За то, что он стоит! И он дальше от России».

Ребенок: «Я люблю украинский флаг!».

Ребенок: «И даже море рядом есть».

Психолог Галина учит детей: «Не подходи, не трогай, взрослым сообщай, 101 набирай». Подростки в соседней комнате играют в «Бункер».

Реклама

17-летняя Лина признается, что хочет остаться в Херсоне:

Лина: «Я помню этот город до того, как началась война с Россией. Помню, как здесь было хорошо, и я бы хотела повлиять на то, чтобы отстроить и было еще лучше».

«Пункты несокрушимости» в Херсоне

В центральных районах Херсона, где сейчас относительно стабильно со светом и отоплением, в «Пунктах несокрушимости» необычно пусто. Руководитель одного из таких пунктов, Павел Хныкин, проводит экскурсию по просторным залам. Здесь готовы к любому сценарию: многочисленные розетки, бойлер с горячей водой, запасы чая и печенья.

Павел Хныкин, руководитель Пункта несокрушимости: «Нечем хвастаться, но что есть — то и имеем. У нас тепло, своя котельная работает, есть генератор — он сейчас работает, свет есть. Вода есть, печенье есть, водичка. А посетителей, простите, нет. Потому что сейчас хоть и мороз, но свет и тепло пока у людей дома есть. И это хорошо!»

Реклама

Совсем другая ситуация в микрорайоне «Корабел», который является одним из самых опасных в городе. Здесь «Пункт несокрушимости» — это жизненно необходимый хаб для двух сотен людей, которые, несмотря на постоянные обстрелы и охоту дронов, остаются в своих квартирах. Для них это единственное место, где можно набрать чистой воды, зарядить телефоны и просто согреться горячей едой.

Сергей Тарасенко, начальник управления по вопросам защиты гражданского населения Херсонской ГВА: «Именно в Херсонской области развернуто 25 таких объектов. Сейчас мы планируем разворачивать еще один. Это критически важно для районов, где из-за фактора безопасности невозможно быстро восстановить централизованные коммуникации».

Обстрелы больницы

В травматологии Алексей лежит второй месяц. Дрон ранил ему три конечности.

Алексей: «Один дрон, два сброса. Руку, ногу и пятку. Я 9-го ранен был, а жена 16-го — шла меня проведать, и ее дроны ранили».

Реклама

Володя подорвался на мини-"лепестке», когда пошел за водой.

Заведующий хирургией Виталий Хомуха показывает разбитую реанимацию: «9 января — прямое попадание артснаряда. Была реанимационная палата, был один больной и два медицинских сотрудника. Они пострадавшие, состояние средней тяжести».

Медсестра Людмила была на смене во время того попадания:

Людмила: «Эмоции не передать, это ужас был».

Реклама

После этого прилета муж просил ее уволиться с работы, но она не согласилась, хотя было непросто вернуться после увиденного.

Во время съемок ТСН начинается обстрел. Следующий снаряд попадает совсем рядом.

Раненых, персонал и журналистов просят срочно спуститься в укрытие. Враг снова целится в больницу.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Как живет Херсон под непрерывными обстрелами и охотой на гражданских? Спецрепортаж ТСН