Охота на людей, разрушенные АЗС и обязательная эвакуация: Россия превращает в пустошь ещё одну область Украины

Черниговская область

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Российские оккупанты сознательно делают север Черниговской области абсолютно непригодным для жизни. Накануне беспилотник типа «Гербера» также уничтожил деревообрабатывающее предприятие. А удар в Новгород-Северском районе сжёг склады и комбайн в фермерском хозяйстве. К тому же там был зафиксирован удар и по энергообъекту. Жизнь вдоль российской границы становится всё тяжелее — вода и свет подаются с постоянными перебоями. Между тем в Черниговской области уже неделю продолжается обязательная эвакуация из приграничных районов.

Куда людям уезжать и есть ли желающие — в репортаже корреспондентки ТСН Валентины Доброты.

Что происходит в Черниговской области

Наталья Ревко в свое время взяла скромный домик в рассрочку, а теперь спешит с ремонтом. Каждый день она работает в одиночку, ведь заселиться нужно обязательно до начала зимы. Женщина показывает побеленные стены: «Я сама шпаклюю, как могу. Вчера покрыла грунтовкой, уже подготовила под обои».

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Раньше она спокойно жила в селе Мощенка вместе с сыном и дочерью. От их населённого пункта до границ с Россией и Беларусью — рукой подать. Женщина вспоминает: «Жить можно было, но месяц назад обрушилось такое, что теперь я живу дома с четырьмя детьми. Хорошо, что их тогда никого не было в доме, так что этого уже можно было ожидать в любой момент».

Да и детям в последнее время становится всё труднее добираться до школы из-за разрушенной инфраструктуры.

Удар дрона по дому: 15-летний Матвей чудом выжил

Наталья всерьёз подумывала о переезде в центр общины. А однажды, когда она уехала в Городню по делам, по её родному дому в Мощенке нанёс прицельный удар российский дрон. Дома в этот момент находился только её 15-летний сын Матвей.

Наталья Ревко, жительница приграничной зоны: «Он как раз вышел в коридор, в туалет, в доме тоже был. И он находился, так сказать, в пристройке. А снаряд, я говорю, попал прямо в центр дома. Взрыв был очень мощным, крыша разлетелась в разные стороны, стена полностью вылетела на огород, пластиковые окна вылетели, только одно осталось целым. Ну, а сын был в другой комнате. Его взрывной волной просто выбросило на улицу — стена, которая была рядом, вся рухнула, и он как бы выпал туда вместе с ней».

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Раненого мальчика местный фермер срочно вез в больницу на собственном автомобиле, а машина скорой помощи уже ехала навстречу, чтобы перехватить ребёнка. У подростка диагностировали переломы ребер и тяжёлый ушиб лёгких, а также ожоги второй и третьей степени. Это ещё большая удача, с облегчением говорит мама Матвея, что обошлось без сложной пересадки кожи. Теперь женщина планирует к зиме обязательно забрать из опасной Мощенки ещё и свою пожилую маму.

Обязательная эвакуация из населенных пунктов Черниговской области

В целом под обязательную эвакуацию в настоящее время подпадают населенные пункты, расположенные в 10-километровой зоне от российской границы. Это 19 приграничных сел в четырёх общинах области. В Новгород-Северской общине опасная зона самая большая — там должно полностью эвакуироваться население 5 сел.

Среди них — и известное село Чайкино, родина второго президента Украины Леонида Кучмы. Сейчас там проживает около полутора сотен человек, из которых 10 — дети. Стабильной мобильной связи в селе нет, скорая помощь туда не ездит из-за угрозы обстрелов, более того — местные аграрии уже даже не обрабатывают окружающие поля. Из остатков цивилизации — передвижной магазин и почта, которые приезжают лишь раз в неделю. Однако желающих уехать из привычных мест почти нет.

Василий Шавша, староста села Чайкино: «Бывают периоды то опасные, то безопасные, но все люди в один голос говорят: „Мы дождемся осени, уберем урожай со своих огородов, а там будет видно“. У нас есть семьи с детьми. Те дети, которые в этом году закончили школу, будут поступать в Чернигов или в другие учебные заведения. И осенью они гарантированно уедут из нашего села, а их родители всё равно останутся здесь».

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Но постоянно жить на самой границе с Россией невероятно тяжело. Люди круглосуточно прислушиваются к каждому звуку и с опаской смотрят в небо. Свои машины жители тщательно прячут под густыми деревьями или в гаражах, а по селу стараются передвигаться исключительно на велосипедах. Дело в том, что на людей в автомобилях во время движения российская армия устраивает настоящее кровавое сафари — сбрасывает боевые дроны с воздуха, а на дорогах дополнительно подстерегают так называемые «ждуны» и вражеские корректировщики.

Елена Ребенок, староста села Лемешовка: «Мы всегда считали, что у нас в селе абсолютно безопасно. Мы даже подумать не могли, что нам когда-нибудь придется уезжать из нашего родного села куда-то. Здесь у нас относительная тишина по сравнению с тем, что творится в других местах. Можно спокойно жить. А то, что мы годами здесь наживали, дома строили своими собственными мозолями, наши родители строили. И теперь всё это просто оставить и уехать? Нет. Да и где же она, эта полная тишина, скажите, пожалуйста».

В селе Лемешовка транспорт тоже тщательно прячут, но по улицам пока передвигаются свободно. Староста объясняет, что их село географически расположено ближе к Беларуси, чем к России, поэтому люди психологически не могут смириться с необходимостью срочной эвакуации.

Что предлагают власти

Эвакуированным гражданам государственные органы предлагают бесплатные места в специально оборудованном модульном городке в Чернигове или в студенческих общежитиях. В целом, по официальным данным властей, под эвакуацию в настоящее время подпадает около тысячи человек, из которых 120 — дети. Безопасность несовершеннолетних является приоритетом.

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Жанна Шерстюк, заместитель председателя Черниговской ОГА: «Некоторые этажи общежитий мы можем официально использовать для других целей, и не только для проживания студентов. То есть это сочетание как социальной, так и образовательной функции. На сегодняшний день у нас есть хорошие предложения и в других, более южных общинах области, где некоторые фермерские хозяйства или другие предприятия активно ищут себе новых сотрудников и для этого за свой счет выкупили жилье, отремонтировали его и приглашают людей жить у себя».

Например, в Городнянской общине стараются обязательно оставить своих переселенцев у себя. Для людей пытаются приобретать жилье за счет общины, однако найти свободный подходящий дом в относительном тылу в пределах общины становится все труднее, да и цены на недвижимость из-за спроса резко взлетели.

Андрей Богдан, мэр Городни: «Мы не хотим, чтобы люди навсегда уезжали из общины, да и они сами этого не хотят. Они хотят быть как можно ближе к своим домам — дай Бог, чтобы они уцелели, — они будут туда периодически ездить, навещать их, поэтому они отказываются уезжать далеко. Конечно, все хотят переселиться непосредственно в Городню, но мы не можем всех обеспечить — в Городне жилье стоит гораздо дороже, чем в сельских населенных пунктах».

На данный момент более сотни жителей области уже официально подали письменный отказ от обязательной эвакуации. Однако оставаться там смертельно опасно — в эти отрезанные от внешнего мира села крайне сложно доставлять продукты и лекарства, туда не ездят скорые, есть большие проблемы со связью. Кроме того, присутствие гражданских лиц существенно мешает украинским военным выполнять боевые задачи.

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Укрепления вокруг Чернигова и первые переселенцы

Приграничные районы Черниговской области уже давно превратились в зону активных боевых действий. Здесь почти ежедневно фиксируются жестокие российские удары по гражданским объектам. Только за последний месяц оккупанты нанесли 25 ударов по местным заправкам.

Тем временем в окрестностях Чернигова и в других районах области инженеры круглосуточно сооружают мощные дополнительные укрепления. Техника роет глубокие противотанковые рвы, военные устанавливают прочные «зубы дракона» и растягивают защитную колючую ленту «Егоза». Это должно полностью предотвратить или значительно затруднить продвижение оккупационных войск в случае попытки повторного наступления с территории России или Беларуси.

Местные жители говорят, что в небе постоянно замечаются и разведчики, и боевые дроны, и «шахиды». Мария вместе со своей годовалой дочерью Златой не выдержала ежедневного давления войны и первой добровольно уехала из опасной Лемешовки. Женщина радуется безопасности в тылу: «Здесь захотели — выехали, спокойно погуляли, магазины и аптеки все рядом, больница под рукой… То есть не нужно никуда далеко ехать, вышел и пошел. И надежное укрытие рядом есть. Да, спокойно, прекрасно».

Теперь у них втроем с ребенком есть примерно 10 квадратных метров в помещении, которое власти переоборудовали в уютное общежитие для переселенцев. В комнате есть всё необходимое: кровать, стол, холодильник и микроволновая печь. Мария, играя с маленькой дочкой, улыбается: «Всё хорошо, да?». Кухня и санузел в здании общие, но здесь царит спокойствие. Всего с начала новой волны обязательной эвакуации из опасной приграничной зоны уже успешно выехали 35 жителей семи приграничных сел. Меры безопасности продолжаются.

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