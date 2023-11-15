"Охота" на мужчин в Одессе: что известно о последних скандалах с ТЦК

Недавно Одессу взбудоражило поведение сотрудников местного ТЦК, которые среди бела дня жестоко скрутили мужчину на глазах у его детей, избили и бросили в авто. В его защиту встал весь город. И такой случай в Одессе уже далеко не первый.

Об этом и других скандалах с мобилизацией в Одессе говорится в обзоре Виктории Гнатюк на YouTube-канале TSN.UA.

Лицом в асфальт, наручники — на руки

В соцсетях появилось видео, на котором мужчины в форме, вероятно, представители ТЦК, положили мужчину лицом в асфальт и защелкнули на его руках наручники.

Заступаться за мужа стала жена с маленьким ребенком на руках. В ответ она услышала, что задержанный является уклониcтом и его везут в терцентр.

На ситуацию отреагировали прохожие, сбежавшиеся "отбивать" мужчину.

На своих страницах в соцсетях Одесский областной ТЦК и СП отмалчивается, только в комментарии "Украинской правде" представитель военкомата сказал, что "выясняют обстоятельства произошедшего".

Спасение от прохожего

В последнее время скандалов в Одессе в разы стало больше, мобилизация идет полным ходом, но странно и, похоже, не всегда законными способами.

Задержать прямо на улице пытались еще одного одессита, но и за него вступился прохожий. После чего у работников военкомата было короткое совещание у бусика.

После этого мужчины в военной форме неожиданно отказались от своего намерения забрать одессита с улицы в военкомат.

Заявление в полицию

Еще одним случаем уличной мобилизации в Одессе занимается полиция.

Заявление написала 30-летняя женщина, утверждающая, что якобы в ТЦК доставили ее отца, недавно перенесшего сложную операцию. Девушка пришла и к самому терцентру и устроила там погром. Работники ТЦК пытались успокоить разъяренную женщину, но тщетно.

"По просьбе покинуть помещение ее младшая сестра вышла, она же не реагировала. В дальнейшем женщину сопроводили за пределы учреждения, мер физического воздействия в отношении нее не применяли. С целью объективной проверки информации сведения были зарегистрированы. В настоящее время продолжается рассмотрение материалов, устанавливаются все обстоятельства случившегося, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение", — говорится в сообщении полиции.

Такие методы очень возмущают, ведь еще год тому назад нас шокировали подобные инциденты в России. А что изменилось? Или такая "охота" на мужчин мотивирует защищать родину?

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Жестоко скрутили на глазах у детей! Представители ТЦК налетели на мужчину: отбивала вся Одесса!"

Напомним, насильственные действия со стороны военных и правоохранителей во время вручения повестки мужчине в Одессе стали поводом для возбуждения уголовного производства по факту превышения служебных полномочий.

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