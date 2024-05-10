"Охота" на уклонистов или норма закона: военные объяснили, для чего в Киеве собирают списки мужчин для ТЦК

В ВСУ уверяют, что именно таким должно быть сотрудничество с органами местного самоуправления.

По Киеву ходят слухи об "охоте" на уклонистов. Сообщается, что Печерская райгосадминистрация потребовала от председателей местных объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), жилищно-строительных кооперативов ( ЖСК ) и ОСН – органов самоорганизации населения списки военнообязанных, а также передать их в ТЦК и СП.

Списки для поиска уклонистов

Соответствующее письмо с таким требованием еще с середины апреля публикуют в социальных сетях, что вызывает определенную обеспокоенность у жителей, ведь люди и так знают, что согласно новому закону о мобилизации, они обязаны прийти в ТЦК, чтобы обновить свои данные. Поэтому для многих не понятно, зачем еще дополнительные списки от глав ОСМД?

В КГГА ТСН.ua затруднились ответить, действительно ли были такие письма от РГА.

"Запрос о действиях районных ТЦК и СП вне границ компетенции Киевской городской военной администрации. По словам представителей прессслужбы КГВА, этот вопрос следует адресовать в Министерство обороны Украины", — сообщили нам в КГГА.

Письмо от Печерской РГА

В Минобороны нас заверили, что отвечать на такие вопросы не могут, потому что о тонкостях мобилизации знают в Генеральном штабе, а именно в Сухопутных войсках, которым подчинены ТЦК и СП.

Так что новость об "охоте на уклонистов" продолжает распространяться по телеграммам-каналам, возмущая людей. Хотя на самом деле можно все своевременно объяснить, чтобы не распространялись слухи.

Кому подчинены ТЦК

По запросу ТСН.ua в Управлении по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины напомнили, что в соответствии с положениями п.п.4 п.3 Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, утвержденного постановлением Кабмина от 23.02.2022 № 154, непосредственное руководство ТЦК и СП и контроль над их деятельностью осуществляют соответствующие оперативные командования, а общее – Командование Сухопутных войск ВСУ.

Что требует закон?

"Соответственно п.п.3 п.1 Правил ведения военного учета, утвержденного постановлением Кабмина №1487 от 30.12.2022 года (далее — Правила) "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" призывники, военнообязанные и резервисты должны не менять место жительства с момента объявления мобилизации и в военное время без разрешения руководителя соответствующего районного (городского) ТЦК и СП (военнообязанных и резервистов СБУ, Службы внешней разведки — без разрешения соответствующего руководителя)", — отмечают на запрос ТСН.ua в Управлении по связям с общественностью ВСУ.

Там добавляют, что согласно п.п.2 ч.1 Правил призывники, военнообязанные и резервисты должны прибывать по вызову районных (городских) ТЦК и СП, органов СБУ, подразделений Службы внешней разведки на сборные пункты, призывные участки, в ТЦК и СП, органов СБУ, подразделений Службы внешней разведки в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках, распоряжениях) районных (городских) ТЦК и СП.

На каком основании собираются списки по районам

"Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года №65/2022 "Об общей мобилизации" п.п.1 п.8 установлен местным органам исполнительной власти во взаимодействии с ТЦК и СП, с участием органов местного самоуправления и с привлечением предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, физических лиц-предпринимателей организовать и обеспечить в установленном порядке своевременное оповещение и прибытие граждан, призываемых на военную службу, прибытие техники на сборные пункты и воинские части", — подчеркивают в своем ответе ТСН.ua в Управлении зав' язков с общественностью ВСУ.

Поэтому органы местного самоуправления и просят от руководителей ОСМД, ЖСК и ОСН предоставлять такие списки – это требование закона. Соответственно, подобное будет касаться и других столичных РГА.

И о сборе списков в Печерском районе

"О сборе списков военнообязанных Печерской РГА сообщаем, что в соответствии с положениями Закона Украины от 11.04.2024 № 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (далее — Закон 3633 ) вносятся изменения в статью 27 (Полномочия в сфере обороны) Закона Украины "О местных государственных администрациях", в частности в части, касающейся дополнения ее пунктами 8 и 10 следующего содержания:

Пункт №8 : организует и обеспечивает на территории соответствующих административно-территориальных единиц функционирования системы военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, бронирование военнообязанных на период мобилизации и в военное время, предоставление отчетности по этим вопросам;

Пункт №10 : взаимодействует с органами государственной власти, другими государственными органами, силами обороны и силами безопасности, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, предоставляет им и получает от них в установленном законодательством порядке информацию, документы и материалы, необходимые для исполнения полномочий по вопросам мобилизационной подготовки, мобилизации и демобилизации", — отмечают ТСН.ua в Управлении по связям с общественностью ВСУ.

Ранее ТСН.ua рассказывал о мобилизации по-новому: стоит ли стоять в очередях в ТЦК – в парламенте ответили.

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