"Охота" за билетами в Польшу: почему их нет на сайте УЗ, а достаточно на ОЛХ

Украинцы жалуются на отсутствие билетов на поезда из Киева в Польшу. Их просто невозможно приобрести на официальном сайте по бронированию билетов "Укрзалізниці" (УЗ), хотя поезд в польскую столицу курсирует ежедневно. Кстати, купить билеты на него можно только онлайн – так еще в январе решили в УЗ, чтобы побороть билетных мошенников, которые их массово скупают. Но, как видим, ситуации это кардинально не изменило.

С начала войны билеты в Варшаву и другие города Польши всегда было сложно приобрести, ведь спрос на них был невероятно высоким. Сейчас он вырос еще больше, потому что, несмотря на войну, люди пытаются уехать на летний отдых.

Почему возникли такие трудности и куда девались все билеты, выяснил сайт ТСН.ua.

Билеты раскупили?

Чтобы приобрести билет заходим на сайт "Укрзалізниці" по бронированию. Но билетов из Киева в Варшаву нет ни на 8 августа, 11 или 24. Система упрямо утверждает, что все они проданы.

Билетов в Варшаву нет

Нет билетов и на поезд из Киева в польский Пшемысль. За два дня постоянного мониторинга на сайте нам удалось заметить только один билет на 18 августа из Киева в Пшемысль в сидячем вагоне – его стоимость 1055 гривен. Но и этот билет исчез через несколько секунд.

Билет в польский Пшемысль быстро исчез.

Как объяснили нам эксперты, попытаться приобрести билет в Варшаву можно в момент, когда открывается продажа на новую дату. Это можно сделать в 9:00 утра за 20 дней до даты отправления нужного вам поезда.

То есть, если вы планируете, например, отправиться в Польшу 20 сентября, то "поохотиться" на билет можно только 1 сентября. Но никто не гарантирует, что такая "охота" будет удачной. Билеты на новую дату исчезают очень быстро, несмотря на ограничения от "Укрзалізниці" – по одному заказу можно приобрести всего 4 билета.

Кроме того, сейчас просто невозможно купить билеты в западном направлении – Львов, Ворохта, они тоже стали "дефицитом".

Где покупают билеты в Польшу

А вот на Olx билеты на поезда в Польшу есть о чем свидетельствуют соответствующие объявления.

Их авторы подчеркивают, что уже давно "работают на рынке", и гарантируют – при предварительном заказе, вы почти гарантировано получите билет на поезд Киев-Варшава, но придется доплатить за услугу.

"Билет на поезд в Варшаву на 8 августа вам никто уже не предложит — их давно раскупили. Можем предложить билеты, которые появятся в продаже за 20 дней до отправления — все польское направление именно так продается. Если вам нужен билет скажем на 28 августа, то делайте заявку у нас. 8 августа билет уже будет у вас", — объясняет сайту ТСН.ua Владислав, занимающийся продажей билетов.

Купить билеты на популярный поезд предлагают на многих сайтах.

Он добавляет, что стоимость двух билетов в купе поезда Киев-Варшава обойдется клиенту в 9 тысяч гривен. Билеты обещают переслать на электронную почту или в Viber. Мужчина рекомендовал сделать заявку на его сайте, мол, менеджеры свяжутся и договорятся обо всех деталях.

Работают шустрые девушки

Еще по одному номеру телефона перекупщики нам объяснили, что сейчас могут достать билеты только на 24 августа, а также на все последующие даты от этого числа, но по предварительному заказу и частичной оплате.

"Если нужен билет на 24 августа — делайте заказ и уже завтра он будет у вас. Наши услуги стоят 500 гривен за билет для взрослого, за детский — еще плюс 300 гривен, то есть 800 гривен до цены "Укрзалізниці" — всего 4600 гривен за два билеты. Если вас все устраивает – присылайте заказы нам на Viber. Указываете дату выезда, время, направление, имена и фамилии пассажиров", — объясняет женщина.

Она уточняет, что работает по предварительной оплате. И предупреждает, если билет не удастся оформить, деньги вернут. На Viber женщина обещает сбросить всю информацию, вносимую в билет для окончательной сверки клиентом. Если все правильно – клиент платит полную стоимость и получает билеты на Viber и электронную почту.

Она убеждает, что нет смысла ожидать, что билеты в Польшу когда-нибудь появятся.

"Можете сами попытаться взять билет в 8 утра ежедневно, но у наших девушек есть опыт и они очень быстро оформляют проездные документы, чтобы клиенты остались довольны", – говорит перекупщица.

То есть целый женский коллектив каждое утро занимается выкупом дефицитных билетов. И, судя по всему, таких коллективов немало.

Перекупщики просят предварительную оплату за услуги

Увеличат количество вагонов в Варшаву

Между Украиной и Польшей курсирует 11 пар поездов. Что касается сообщения с Европой в целом, то сейчас курсируют беспересадочные поезда из Киева, Запорожья, Днепра, Харькова, Одессы, Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Ужгорода, Львова и других населенных пунктов в 5 стран Европы : Польшу, Словакию, Венгрию, Австрию и Молдовы.

Поезд Киев-Варшава / Фото: Александр Шевченко

"Уже в ближайшее время начнет курсировать новый поезд сообщением Рава-Русская — Варшава, а также дополнительный поезд в Хелм. Также для увеличения предложения мест в Польшу "Укрзалізниця" проработала вопрос запуска по маршруту Киев — Варшава 14 пассажирских вагонов стандартного для Украины габарита, что позволит в 2-3 раза увеличить предложение мест для прямого сообщения между столицами двух стран. Сейчас УЗ ожидает соответствующего согласования от польских коллег", — сообщили сайту ТСН.ua в пресс-службе "Укрзалізниці".

Там добавляют, что по сравнению с прошлым годом, в июле УЗ перевезла почти на 70% больше пассажиров, а количество рейсов в международном сообщении увеличилось на 43%. Следовательно, отдельный акцент перевозчик делает на развитии пересадочных сообщений в дополнение к прямым.

Как борются с перекупщиками?

В акционерном обществе отмечают, что системно борются с мошенниками-перекупщиками.

"Одна из преступных схем выглядит так: перекупщики в первый день открытия продаж (большинство билетов продается за 20 суток до отправления поезда) пытаются атаковать ботами системы УЗ и быстрее других пользователей выкупают билеты. Такие учетные записи "Укрзализныця" постоянно блокирует, но и мошенники придумывают новые алгоритмы. Если перекупщик уже имел конкретного заказчика, он оформлял билет сразу по его фамилии. Если же нет, то при получении "заказа" перекупщик возвращал билет, взятый ранее на произвольное имя, и тут же выкупал его по имени "клиента", — объясняют сайту ТСН.ua в пресс-службе предприятия.

Поезд "Укрзалізниці" / Фото: Укрзализныця

Также в рамках борьбы с перекупщиками с 26 июля 2023 года "Укрзалізниця" пересмотрела процедуру возврата билетов, отменив возможность мгновенной сдачи и возвращения билетов в систему в удобное для мошенников время. В то же время, для противодействия злоупотреблениям компания расширила перечень направлений, билеты на которые доступны исключительно онлайн: в список попали все поезда польского направления, кроме скоростных Интерсити+.

Таким образом, национальный перевозчик будет обеспечивать максимальную прозрачность, не допуская возможных злоупотреблений с покупкой, возвратом и перепродажей билетов.

"Укрзалізниця" в очередной раз призывает не покупать билеты у посторонних лиц, ведь пассажир с поддельным билетом или билетом на чужое имя не будет допущен к посадке работниками военизированной охраны, национальной полиции и поездными бригадами.

Ранее сайт ТСН.ua сообщал, что "Укрзалізниця" запускает поезд на популярное направление.

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