Охота за носителями ракет Scalp: эксперт объяснил причину массированного удара РФ по Украине

Минувшей ночью РФ снова нанесла ракетно-авиационный удар по военным объектам и критической инфраструктуре Украины. В социальных сетях отмечают – этот удар врага был странным, потому что большая часть средств поражения была направлена по городу Староконстантинов в Хмельницкой области.

Как сообщают в Воздушных силах, всего враг выпустил по Украине 11 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС и 32 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Во время противовоздушного боя сбиты 7 крылатых ракет и 32 "Shahed" в пределах Хмельницкой и нескольких других областей Украины. По информации Хмельницкой ОВА, в пределах области силы ПВО уничтожили более 10 вражеских целей. Обошлось без пострадавших, только в одном из городов возникли проблемы с электроснабжением.

ТСН.ua выяснял, почему россияне атаковали именно Староконстантинов, зачем им это нужно и будут ли новые атаки.

Почему атакуют Староконстантинов?

Стоит отметить, что враг и раньше наносил ракетные удары по Хмельнитчине. К примеру, в октябре-ноябре прошлого года россияне более месяца атаковали ударными БпЛА Староконстантинов и его окрестности, ночные атаки осуществлялись чуть ли не каждый день.

По словам военного эксперта Игоря Романенко, последняя ночная атака по Украине была не слишком мощной, но комбинированной, то есть с использованием разных типов вооружения.

"Россияне ударили по Староконстантинову, потому что там находится стационарный и очень мощный аэродром. Думаю, что пока у нас не появились истребители F-16 или Gripen, за получение которых продолжается борьба, россияне будут пытаться охотиться за нашими Су-24 носителями ракет Scalp и Storm Shadow. Именно ими мы наносим удары по объектам врага, которые находятся на оккупированных территориях", — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.) ).

Кстати, на днях президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинцы имеют полное право бить по объектам россиян, из которых они запускают средства поражения по нашим городам – Харькову, Херсону, Сумам и другим. А до этого о справедливости нанесения таких ударов заявили представители Великобритании.

"Поэтому думаю, что россияне чувствуют, что такая угроза реально для них существует. Соответственно, и была спланирована атака на аэродром в Староконстантинове, чтобы хоть что-то там уничтожить", — отмечает Игорь Романенко.

Ракетный удар по Украине / Фото: ТСН.ua

Искали хранилище для самолетов

Эксперт добавляет, что перед нанесением подобных ударов россияне проводят все виды разведки – космическую, радиотехническую, агентурную.

"Цель одна – выявить, где находятся наши самолеты. И если какая-то из разведок дает им информацию, место, где только теоретически могут быть самолеты, атакуют мощными полутонными баллистическими ракетами. Больше всего они стремятся разрушить хранилища самолетов, а также аэродромы, из которых они взлетают. Думаю, что в этот раз удары наносили не только по Староконстантинову, но и по другим областям, где находятся наши военные объекты. Поэтому к подобным атакам нужно быть готовыми, они могут повторяться", — отмечает военный эксперт.

К этому Игорь Романенко добавляет, что россияне, зная о намерениях Украины получить истребители F-16, могут целенаправленно атаковать аэродромы, потому что там возможна дислокация или временное нахождение самолетов.

"Есть такой военный термин как "аэродром подскока". Это обозначение неприметных аэродромов, которые используют для дозаправки и перевооружения самолетов. Или аэродромы оперативного рассредоточения самолетов, например, для тех же долгожданных F-16, которые когда-то должны у нас появиться. Поэтому именно на них охотится враг и делает на это ставку", – рассказывает Игорь Романенко.

Украине нужны истребители F-16/коллаж ТСН.ua

Почему сбили всего 7 из 11 крылатых ракет

Эксперт добавляет, что все вражеские дроны нашим защитникам удалось сбить – и это очень хороший результат.

"А что касается ракет, то сбивать вражескую баллистику нам еще слишком сложно, особенно на Харьковщине. Они остаются тяжелыми целями. Для этого нужны дополнительные зенитные комплексы Patriot и SAMP/T или их аналоги. Поэтому и во время этой атаки были сбиты только 7 из 11 ракет. Думаю, это произошло потому, что россияне детально планируют нанесение удара. Как результат – прокладывают маршруты ракет там, где нет наших зенитных средств. К тому же атака была комбинированной – сначала ударили "Шахедами", а затем усилили ее крылатыми ракетами", – рассказывает Игорь Романенко.

Важный объект и "звездный удар"

Кстати, относительно использованных врагом ракет Х-101/Х-555, эксперт говорит, что россияне применяют их только для нанесения ударов по важным объектам.

"Думаю, что именно таким был определен аэродром в Староконстантинове. Враг скомбинировал эту атаку с разных видов вооружения. Добавил большее количество "Шахедов" и ракет, чтобы достичь результата. Кстати, во время атаки был применен метод "звездного удара" – это когда крылатые ракеты маневрируют по большой территории, но в нужное время одновременно атакуют выбранный объект с разных сторон. Такие атаки, как я уже когда-то рассказывал, очень сложно отбивать", – заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал о наступлении россиян в Харьковской области: какая опасность ждет и смогут ли пойти на Киев.

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