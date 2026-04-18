Киевский крематорий

В Киеве очереди на кремацию могут растянуться на несколько дней. Об этой проблеме ТСН узнала еще в феврале. Отправляла официальные запросы к местным чиновникам: именно тогда, когда крематорий переживал наибольший наплыв и работал на пределе возможностей. И только весной — нам удалось попасть внутрь.

Об этом говорится в расследовании корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.

Три из четырех захоронений в Киеве — кремация

«Это история, от которой действительно стынет кровь. Здесь деньги и смерть. Безответственность и безнаказанность. А еще сплошная монополизация. В течение месяца ТСН разбиралась в теме: почему украинцы все чаще выбирают кремацию? Дешевле ли это традиционных захоронений? И для кого наша с вами память об умерших — это в первую очередь заработок?», — говорит Ирина Кондрачук.

Три из четырех захоронений в Киеве — кремация. И это не вопрос экономии денег. Это — безысходность.

«В Киеве хоронят, если есть подзахоронения. А так в Киеве все кладбища закрыты», — говорит владелец похоронного бюро Вадим Малиновский.

В Украине работает три крематория: в Харькове, Одессе и Киеве. И были они не только для умерших горожан. Везли и из других регионов. Так было до недавнего времени. Но похоже, что эта зима — правила изменила.

Отца Дмитрия Яцечко отказались кремировать, потому что он не из Киева

Отец Дмитрия Яцечко — родом из Киева, но умер на Черниговщине. Логистикой и оформлением занялось одно из ритуальных агентств столицы. Со скидкой за все — 22 тысячи гривен вместо 28-ми. Дмитрию же пообещали: сложностей не будет, нужно только приехать на прощание.

«У нас было договорено на 2 часа крематорий. Вроде как забронировано», — говорит Дмитрий Яцечко.



Накануне прощания ритуальный агент шокирует Дмитрия: мол, отца не кремируют, если свидетельство о смерти будет не из Киева. Следует срочно сделать новое.

Об этой же «проблеме» ТСН уже слышала в телефонном разговоре с другим ритуальным агентством, которое к слову, называется одноименно с Киевским крематорием. Поэтому мы и наткнулись на них. Вероятно, как и большинство людей, которые хотят заказать кремацию. Но есть нюанс: наш собеседник, который навязывал сервис оформления свидетельства в Киеве — забыл уточнить — эта государственная услуга бесплатная.

Но даже со столичным свидетельством о смерти — в кремации снова отказ. Тогда ритуальный агент оформляет в крематории ВИП-зал для прощания и сохранения тела в холодильной камере на 3 суток — пока выходные.

«Воскресенье, понедельник, так как сейчас крематорий в эти дни не принимает. А за эти дни они решат этот вопрос и плюс-минус вторник-среда папу кремируют. Ну так и случилось», — говорит Дмитрий Яцечко.

По информации источников ТСН, Киевский крематорий до сих пор работал без выходных. Работа останавливалась разве что на Новый год, Рождество и Пасху — и так на протяжении полувека.

История Киевского крематория

О том, что в столице должен быть крематорий — в Киеве задумались в 1967 году. Но найти архитекторов, которые бы сделали проект, было сложно. Все отказывались. Тема смерти слишком тяжелая, а кремационные цеха в то время еще ассоциировались с европейскими концлагерями Второй мировой.

«И тогдашний партнер Мельниченко и Рыбачук по предыдущим проектам, Авраам Милецкий обратился с предложением к ним за это взяться. И они тоже на первых порах отказывались», — говорит руководитель проектов в Фонде Ады Рогачук и Владимира Мельниченко Иннокентий Выровый.

Иннокентий Выровый — руководитель проектов фонда семейства Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко встречает нас в музее творчества художников.

Рыбачук и Мельниченко все же берутся за дело, но при условии, что едут в Карпаты на год, чтобы изучить украинские традиции захоронения. Художники ищут способ, как утешить человека в момент самой большой потери. Архитектура должна стать терапией. А весь комплекс — цветным и светлым.

«То есть, на самом деле, все эти залы прощания и снаружи, и изнутри должны были быть абсолютно белыми», — говорит Иннокентий Выровый.

Залы прощания — это «Храм неба» — футуристические полусферы стоят на горе в круге, олицетворяющем непрерывное движение. К ним дорога самая длинная — это время, чтобы человек привык и принял неотвратимое. По замыслу, траурная процессия должна была идти мимо 200-метровой Стены Памяти. Это — подпорная конструкция холма, которую художники превратили в историю человечества.

«Все эти композиции, все эти сюжеты должны были настроить человека на понимание того, что как ни печально, но все это события, из которых состоит жизнь», — говорит Иннокентий Выровый.

Цветной барельеф должен был отражаться в искусственном озере, создавая иллюзию бесконечности. Над ним Ада и Владимир работают 13 лет, но в один день их работу заливают бетоном. В 1982-м советская власть решает, что это произведение искусства будет влиять на сознание людей. И называют идею стены памяти — «чуждой принципам социалистического реализма».

Барельеф под бетоном похоронили почти на 40 лет. И все это время один из его авторов Владимир Мельниченко ждал, удастся ли восстановить.

«Этот рисунок увидел Киев снова в конце 2021-го. Он имеет двойное название: „Берегиня“ или „Женщина, которая сообщает о войне“, — говорит корреспондент ТСН Ирина Кондрачук.

«И вот когда мы открыли эту скульптуру, Мельниченко просто не прятал слез и говорил, что единственное, о чем он жалеет, что Ада этого не увидела, что это просто сбылась мечта всей его жизни, потому что люди могут прийти и увидеть масштаб вообще этого произведения», — говорит Иннокентий Выровый.

«Охотники за телами»: циничные заработки на смерти

На территории крематория — запарковаться негде. К «Храму неба» или в народе «ракушек» — пешком никто не идет. Тропинка уже давно обросла памятниками. Да и времени на прощание — мало. Траурные процессии — одна за другой. По полчаса на каждую.

Но до этого еще надо выстоять очередь в административный корпус, где среди родственников умерших на оформление ждут агенты ритуальных бюро, даже если заказ еще не имеют.

Так называемые «охотники за телами» приезжают на места прилетов, когда знают, что там есть погибшие. Находят убитых горем родных, которые еще в состоянии шока, и навязывают им свои ритуальные услуги.

Вместо норм морали — «карманные информаторы» в белых халатах или же погонах.

«Раньше это было в рамках там 3-4 тысяч, сверху частные службы добавляли к ценнику услуг. Это те средства, которые отдавались соответственно поставщикам информации», — говорит президент Ассоциации «Похоронного дела в Украине» Марина Лазуренко.

Теперь, по источникам ТСН, такой звонок или короткое смс с контактом родных умершего в Киеве стоят 5 тысяч гривен.

Жительница Киева рассказала о своем случае

Киевлянка Светлана Ковалевская называет это медицинской мафией, работу которой ощутила на себе в январе этого года. Ее свекровь умерла в больнице от инсульта. В морге тело хранили бесплатно, а вот за дезобработку, бальзамирование и макияж покойной выставили счет — 4700 гривен.

«И сказали обязательно. То есть, отказаться я не смогла», — говорит она.

Кроме этого, в больнице Светлане сразу же предложили услуги ритуального агента. Но чтобы сэкономить — женщина выбрала похоронное бюро из области.

«Очень дорого» — это от 20 тысяч гривен и до масштабов ваших желаний и возможностей.

Как работает ритуальный бизнес

Вадим Малиновский вместе с женой Ириной — в ритуальном бизнесе уже более 20 лет. Он — контролирует рабочие процессы, она организует поставки товаров, заказывает гробы. Самый дешевый здесь 3950 грн — обернутый в ткань. Самый дорогой может стоить более миллиона гривен. Все это — украинское.

Ирина перечисляет журналистам полный пакет услуг: обеспечены всем — от морозильных камер до фальш-кремации. Это когда с умершим родные прощаются в зале ритуального бюро. Стоит это вдвое дороже «Храма неба» в крематории, но и ждать в очереди не нужно.

После прощания в зале этажом выше — поминальный обед. В то же время гроб работники бюро везут в кремационный цех на Байковую.

Семья Малиновских объясняет: рынок ритуальных услуг в Украине — стихийный. ТСН известны случаи о сохранении тел умерших в подвалах и гаражных кооперативах.

Марина Лазуренко возглавляет всеукраинскую ассоциацию «Похоронного дела», которая со спекулянтами борется уже 5 лет. Нам объясняет: чтобы предоставлять ритуальные услуги — достаточно зарегистрироваться как ФЛП.

По данным «Юконтрол», в Украине 3 238 юрлиц и ФЛП, которые предоставляют ритуальные услуги официально. Только в Киеве — это более чем полторы сотни агентств.

Именно ритуальные агентства в случаях наших героев договаривались о церемонии прощания. И в обоих — от крематория был отказ. Светлане предложили перенести прощание со свекровью на следующий день. Но в хранилище крематория — хранить тело было негде. Гроб забрало ритуальное агентство. Дополнительные услуги — обошлись семье еще в 5 с половиной тысяч гривен.

Что говорят в Киевском крематории

«Этот наплыв начался где-то два месяца назад, как пошли большие морозы, то трудно было на кладбище хоронить, потому что техника не могла справиться с землей, потому что она была промерзшая», — говорит советник директора КП «Киевский крематорий» Ростислав Маршак.

Из 5 залов прощания в крематории работают только 3. Два из них — в админздании, откуда покойников в кремационный цех работники доставляют самостоятельно на электрокаре. И один — на горе, где после прощания гроб опускается под землю на лифте.

Рядом — летняя площадка. Здесь прощаются только в теплое время. Еще одна так называемая «ракушка» — закрыта.

«Очень много было жалоб от военных о том, что в очень плохом виде находятся эти залы прощания», — говорит Ростислав Маршак.

Люди, которые ежедневно видят смерть на фронте, не хотят прощаться с собратьями в заброшенных, депрессивных помещениях.

«Никакого там ремонта или реконструкции быть не может. Только реставрационные работы. И именно такой проект — научно-проектная документация зашла к нам и мы ее согласовали», — говорит директор департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева.

Практически за полвека эксплуатации профильный департамент КГГА эти залы прощания признает только что выявленным памятником архитектурного наследия. А это значит — подрядчик должен вернуть ансамбль к авторскому замыслу. Реставрационная часть стоит 56 миллионов.

Но забетонированную стену памяти авторства Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко даже при подтвержденных чертежах и фактах признать памятником все еще не могут.

Чтобы оставить шанс на восстановление стены — забетонированный участок, где когда-то было искусственное озеро, под колумбарий пока не занимают, объясняет советник директора Киевского крематория Ростислав Маршак.

Одноместное захоронение возможно только в стене. Это — 15 тысяч гривен. Бетонные ниши в земле — дороже. Их можно приобрести или под 2 урны, или сразу под 4. Стоит это от 60 до 100 тысяч гривен. Все памятники — практически одинаковые. Их тоже заказывают исключительно здесь. От всего количества кремированных — в колумбарии хоронят треть. Остальные хранятся в урнохранилище, пока не заберут родные.

Ростислав объясняет: еще осенью здесь было до 90 кремаций в день. В феврале — почти вдвое больше.

Почему клубы черного дыма затягивают холмы колумбария

Или из-за перегрузки печей — клубы черного дыма затягивают холмы колумбария? С этим вопросом журналисты пошли к экс-инженеру крематория по вопросам экологии.

«Сейчас идут ДСП, лак — а это же все выбросы. В европейский странах, Америке — там такие гробы не идут на кремацию. Там картон плотный и одежда умершего — не содержащая синтетики. У нас, к сожалению, сейчас нет таких критериев», — говорит бывший ведущий инженер по вопросам экологии, охраны окружающей среды КП «Киевский крематорий» Андрей Ященко.

Если коротко: печи — изношенные. Им всем по 50 лет, сейчас их 6. Или как нам объясняют: 3 дуплекса. По две камеры в каждом. Одна кремация длится чуть больше часа. Все процессы — от доставки гробов и даже до гравировки урн выполняют три мужчины почтенного возраста.

Раньше людей и изменений было вдвое больше. Но пенсионеры уходят, а молодежи, которая бы хотела здесь работать, говорят, нет.

Как хотят реконструировать крематорий

В течение 2025 года крематорий провел несколько тендеров. Договор с подрядчиком заключили только к концу года. 157 миллионов гривен Киев заплатит за капитальный ремонт помещения — например, гидроизоляцию стен, новую газовую инфраструктуру и новые печи. Изготовят их в Украине. Цена одной ориентировочно 16 млн гривен. Их тоже будет шесть, но более мощных.

«То есть мы сможем, там в отношении процентов на 25 больше делать кремаций», — говорят там.

Капитальный ремонт цехов и реставрацию залов прощания по плану завершат до конца этого года. В то же время дефицит мест на действующих кладбищах в крупных городах растет.

Еще один крематорий хотят построить во Львове

В планах до конца года запустить во Львове две испанские печи. Это 20 кремаций в день. Общая стоимость строительства — 170 миллионов гривен. Но коренным образом проблему и это не решит, — убеждены в Ассоциации похоронного дела.

Новый законопроект № 12188 в частности предусматривает отмену монополии — разрешение на частные кладбища и крематории, также — требования к ритуальным бюро и борьбу со «сливом» контактов агентам. А еще — создание Национальных военных мемориальных кладбищ. В парламент законопроект собирались внести еще в 2022-м. Прошло 4 года — документ переписывали, но он все еще ожидает рассмотрения в первом чтении.

В то же время во всех трех действующих крематориях, говорят — работают на пределе мощностей. И этим пользуются ритуальные агенты.

