"Охотятся "Кинжалами" только за единственным объектом": эксперт назвал главную цель атаки на Киев

Аналитик предполагает, что у россиян нет более мощных ракет, чем те, которые использовали сегодня ночью.

Несмотря на то, что украинская ПВО в очередной раз доказала способность сбивать "Кинжалы" и предотвратила самый кровавый день в военной истории Украины, врага это обстоятельство не остановит.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, приводя этому аргументы.

"Они не остановятся. На мой взгляд, попытка ракетного удара по Киеву — это, в первую очередь, попытка охоты на ЗРК Patriot. Я рассматриваю именно это, — говорит Александр Коваленко. — Сбитые 6 "Кинжалов" — это серьезный репутационный удар по России. То, что они раньше потеряли свой первый "Кинжал" — это они как-то пытались нивелировать, распространяли фейк, мол, это не является правдой. Они говорили, что была сбита бетонобойная бомба. Но этот фейк обернулся против них. Они таким образом подтвердили, что в "Кинжалах" используют для гарантирования бронебойного эффекта бетонобойные советские бомбы. То есть это говорит о том, что это никакое не ноу-хау, не современные технологии, а использование советского опыта".

Куда пытались попасть

На этот вопрос эксперт говорит уверенно, называя единственную главную цель.

"Шесть сбитых "Кинжалов" из шести – это уже система, а не единичный удачный случай. Когда враг использует эти ракеты, то нацеливается непосредственно по какому-то важному для них объекту. Что для них сегодня может быть важнее уничтожения ЗРК Patriot? Они будут пытаться их найти ", – ответил нам Коваленко.

Интервал уже не две недели

Если раньше средний интервал между обстрелами составлял в среднем две недели, то сейчас эта тактика считается неактуальной.

"Каков возможен промежуток времени между атаками? Трудно сказать. Видим, что они приближаются к своему количественному максимуму. Все это зависит от скорости производства ракет. "Кинжалы" они производят очень медленно. Эта ракета имеет более 130 электронных элементов иностранного происхождения. Это является большой проблемой. Есть большие сомнения, что могут производить один "Кинжал" в месяц ", — говорит эксперт.

К этому добавляет, что, по его мнению, эти 6 мощных ракет были из стратегического запаса окупантов.

Кроме "Кинжалов"

На вопрос о том, есть ли у России еще какое-нибудь мощное ракетное оружие, Коваленко отмечает, что нужно не забывать, что баллистические ракеты есть у Ирана.

Есть иранские баллистические ракеты, но получили ли их россияне, или нет – ждем эту информацию. Пока они их еще не использовали. ЗРК Patriot безусловно способны их сбивать. Но, мне кажется, что "Кинжал" по многим параметрам лучше иранских. Хотя последние мы еще не видели в действии против эшелонированной ПВО", — резюмирует Коваленко.

Массированная атака 16 мая: что известно

По данным Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, около 03:30 российская армия атаковала Украину по северному, южному и восточному направлениям 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. Из шести самолетов МиГ-31К РФ выпустила шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" — с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). Все 18 ракет уничтожила противовоздушная оборона.

Кроме того, оккупанты атаковали ударными дронами типа "Shahed-136/131", а также проводили воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня — "Орлан-10", "SuperCum". Все 9 БПЛА также уничтожила украинская ПВО.

Обломки вражеских ракет и беспилотников упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева. Наибольшие повреждения в Соломенском районе. Там произошел пожар в нежилом помещении, вспыхнули несколько автомобилей. Возгорание потушили. В остальных районах повреждения несущественны: обломки упали на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. Информации о пострадавших пока нет.

В результате российской атаки также пострадал столичный зоопарк. На его территорию упали обломки ракеты, они повредили зеленые насаждения. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что никто из животных и работников не пострадал. С животными проводят антистрессовые мероприятия. Сегодня, как обычно, в 10.00 зоопарк открылся для посетителей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из себя представляет комплекс "Кинжал".

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