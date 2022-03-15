"Охотятся на мужчин, чтобы те не сопротивлялись": жители Иванкова в блокаде оккупантов умоляют об эвакуации

"Охотятся на мужчин, чтобы те не сопротивлялись": жители Иванкова в блокаде оккупантов умоляют об эвакуации

Поселок один из первых стоял на обороне столицы от оккупантов, когда нога российского военного ступила на украинскую землю. Сейчас же жители Иванкова, заблокированные российскими военными и кадыровцами в близлежащих селах, опасаются, что о них забыли.

Иванков – один из наиболее пострадавших населенных пунктов Украины, расположенный на севере Киевской области, за 80 км до столицы и 50 км до Чернобыля. Поселок стал одним из первых, который в ночь на 24 февраля столкнулся с российскими колоннами военной техники, которая шла наступлением на Киев.

Около десяти тысяч жителей Иванкова стали заложниками российских оккупантов практически с первого дня войны и сейчас умоляют власть о гуманитарном коридоре.

Как рассказали ТСН.ua жители поселка, сейчас они находятся в полной блокаде российских захватчиков. У людей нет ни воды, ни еды, ни света, ни связи. Они остались без первоочередных средств для выживания, в том числе лекарств. Иванковцы неделями вынуждены прятаться в подвалах из-за наступления вражеской техники, обстрелов из Градов и преследования российскими военными.

"Оккупанты в первую очередь ищут парней, которые воевали в АТО. Они захватывают их в плен, чтобы создать картинку для российских телеканалов. Местных в большинстве своем сейчас не трогают, но, если сравнивать, как они вели себя в первые дни — расстреливали людей, которые им сопротивлялись — то сейчас спокойнее, чем было тогда. В то же время вражеская техника продолжает постепенно заходить оттуда", — рассказывают очевидцы.

По их словам, в первые дни войны оккупанты убивали всех местных на своем пути, кто пытался уехать или сопротивлялся.

"Колонны с техникой шли мимо наших сел на Оболонь. А когда они заезжали в село, то ходили по улицам с автоматами и кричали: "Кто здесь есть, выходите" и стреляли. И если ты спрятался где-то в погребе, то у тебя есть еще шанс выжить, а если ты где-то был во дворе — это смерть. И они заходили в дома, лазили под кровати, искали, может кто-то где-то есть. В первую очередь они охотились на мужчин", — рассказывают местные.

Люди говорят, что полностью отрезаны и заблокированы в своем поселке, ведь в близлежащих селах также – оккупанты и эвакуироваться самостоятельно – смертельно опасно.

"Там нельзя выйти, потому что ты практически проходишь через жесткие точки. Ты проходишь через два села с кадыровцами, поэтому шансы выжить – очень мизерные. Люди боятся оттуда выходить", – говорят нам жители Иванкова и просят власть помочь им выбраться.

Напомним, накануне, 14 марта, произошла эвакуация населения из пострадавших от российских обстрелов регионов. Впрочем, из десяти коридоров сработало всего семь. Было вывезено около четырех тысяч человек. В частности, в Киевской области спасены 2028 человек, в Луганской - 1780 человек.

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