На Харьковщине на границе с Россией бойцы Нацгвардии уже уничтожили девять боевых вертолетов. Ликвидируют российскую авиацию по зенитным установкам и зенитно-ракетным комплексам.

Рашистские вертолеты с территории России неуправляемыми ракетами готовят о приграничных территориях Харьковщины, но благодаря нашим силам ПВО пересекать границу по воздуху они уже боятся. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Разведка сообщила об активности российских минометчиков. Гвардейцы получили координаты и открыли огонь по цели. Только отстрелялись — надо быстро менять позицию, чтобы не прилетело в ответ.

Менее чем в километре от российской границы гвардейцы оборудовали свои позиции. Их задача – сбивать российскую авиацию. В лесополосах бойцы выслеживают врага круглосуточно.

"Как только светает и до позднего вечера наши ребята находятся на позициях. Продолжается боевое дежурство. Часто нас пытаются обнаружить квадракоптерами, велось сбрасывание весов противника. Мы этому успешно противодействуем. Есть укрытие", — говорит военный НГУ "Партизан".

Из зенитных установок и переносных зенитно-ракетных комплексов военные нацгвардии в Харьковской области уже уничтожили девять воздушных целей. Легче всего, говорят, уничтожать авиацию именно с ПЗРК, ведь не нужно терять время для прицела, потому что ракета сама летит по тепловой цели.

Гвардиец с позывным "Магони" участвовал в большом контрнаступлении в Харьковской области. В настоящее время охотится на границе на российских крокодилов и аллигаторов, которые неуправляемыми ракетами наугад обстреливают пограничные села области. Гвардиец признается, что уничтожает врага только для одного: "Чтобы меньше детей погибло. Другого не могу ничего сказать. Дети – это святое. Мне 20 лет. Я теперь понял, что хочу детей. Просто когда видишь детей 200-х, то этот психологический давление давит самое большее, чтобы закончить эту войну".

В последние несколько месяцев россияне не решаются залетать за украинскую границу. Действия врага, говорят гвардейцы, стали более примитивными и осторожными. Военные уверены, что так проходят обучение у русских курсантов. "Там и курсанты тренируются. Но я думаю, что все равно рядом сидит квалифицированный пилот, имеющий тоже какой-то опыт. Поэтому он руководит в основном этим вертолетом вертолетом, а также помогает обучающемуся", — говорит военный НГУ "Партизан".

Чаще всего российские запускают советские ударные МИ-24 и МИ-28. Только гвардейцы уже сбили две такие птички, а пограничники Харьковщины укреплены силами противовоздушной обороны еще и бригад терробороны и вооруженных сил. Так что военные уверяют, что российскую авиацию на свободную Харьковщину не пропустят.

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