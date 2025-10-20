"Охотятся" на взрослых, детей и даже животных: россияне устроили террор в одном из областных центров Украины

Укрытие в Херсоне / © ТСН

Херсонская область постоянно находится под ударами артиллерии, авиабомб и дронов. Количество людей за эти три с половиной года в Херсоне сократилось почти в 5 раз.

Об этом из Херсона рассказала корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: НАЖИВО С ПОНИЖЕННОГО ХЕРСОНА! От признаний местных дрожь по телу!

Что происходит в Херсоне

В Херсонской области на трассе на автомобили охотятся российские FPV-дроны.

«Здесь свои правила дорожного движения — например, ехать 150 километров в час или ориентироваться на дронофор. Вот этот светофор правильно было бы назвать дронафором. Он сигнализирует, что сейчас дронов на этом участке нет и можно проехать вот по этому тоннелю. Десятки километров трассы — теперь тоннель под сетками со сгоревшими машинами вдоль дороги», — говорится в материале ТСН.

От дронов и сбросов защитили наиболее опасную часть трассы, но сам город под сетками частично — только наиболее опасные места, хотя сейчас захватнические беспилотники долетают во все районы.

«Я впервые на площади Свободы после того как в здание администрации прилетели авиабомбы. Видеть храбрый город таким изуродованным вживую — больно. Именно сюда выходили храбрые жители города Героя Херсона для того и именно здесь радовались, что город наконец освобожден. Но сейчас, после российских авиабомб, под нашествием в полудронов, оно выглядит вот так. Мы слышим прилеты артиллерии, но местные жители уже даже не дергаются от громких взрывов», — говорит Наталья Нагорная.

Вот, что говорят местные жители:

«Мне живется сейчас. Ой, весело, весело. А что же здесь такого веселого, расскажите? Ну как, обстрелы, я жива, уже весело. Я хочу спросить, почему нет контрбатарейной борьбы? Часами бьют по городу и никаких, никто их там не подавляет на том берегу. Неужели так трудно здесь сделать контрбатарейную борьбу, какие-то дроны, охотиться на эту артиллерию и все такое».

Несмотря на все опасности в Херсоне убирают улицы, ездит транспорт, работают палатки и магазины, готовят кофе и даже варят пиво.

Тарас рассказывает, что из-за удара дроном был ранен, однако теперь выздоровел.

Оккупанты охотятся даже на детей

В городе остаются более 60 тысяч жителей. Из которых 7 тысяч — дети. Елена не может не прийти на работу, ее пациенты — реанимационные младенцы.

В детской палате окна укреплены мешками с песком, подпертые фанерой. Мы уже рассказывали, как в новогоднюю ночь на 2023 год здесь вынесло реактивной артиллерией 700 окон, тогда мы познакомились с детским анестезиологом Станиславом Васильевичем

«В месяц более 20 детей рождаются. Эти двое пациентов родились за последние полторы недели. Это те, которые нуждаются в нашей помощи. Многие мамы возвращаются. Они, например, беременеют или находятся на наблюдении Николаеве или Львове где-то, а сами они херсонские. Они возвращаются рожать домой некоторые. Потому что говорят „дома“. Лучше — „дома“, — говорит медик.

Анестезиолог рассказывает историю, которая случилась в центральном районе Херсона — вражеский дрон покалечил сразу двух братьев.

«Эвакуированы в Киев, два брата с минно-взрывной травмой, с ампутацией нижних конечностей. Мама, также беременная, также пострадала, получила минно-взрывные травмы, осколочные ранения, но, слава Богу, плод в порядке», — говорит он.

Почему в Херсоне остаются люди

Наибольшее скопление людей мы встречаем возле церкви: как раз заканчивается служба — там правится на русском языке.

Объяснить, почему Херсон такой мне пытается на украинском языке американская журналистка Зарина Забриски — она переехала из Калифорнии на Херсонщину, и влюбилась в этот город.

Зарина снимает уже второй документальный фильм о Херсоне, истории, людях, и об обстрелах также, чтобы показывать в разных странах. Она говорит — российские дроны здесь охотятся на взрослых, детей и даже животных.

Американская журналистка убеждает — все это время училась понимать людей Херсона, почему им важно оставаться дома оккупантам назло.

