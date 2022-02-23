Охрана стратегических объектов и усиленный режим службы силовиков: какая ситуация в Одессе на фоне угрозы со стороны РФ

Охрана стратегических объектов и усиленный режим службы силовиков: какая ситуация в Одессе на фоне угрозы со стороны РФ

Силовики работают в усиленном режиме.

Силовики Одесской области еще до введения чрезвычайного положения работают в усиленном режиме, потому что Одессу называли одной из целей врага. Есть угроза как со стороны непризнанного Приднестровья, так и с моря, где увеличилось количество кораблей вражеского флота. Уже несколько дней подряд силовики проводят контрдиверсионные учения, в том числе и по отражению враждебного десанта из моря.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

После введения чрезвычайного положения одесские улицы готовятся дополнительно патрулировать. И уже круглые сутки их мониторят с помощью большого количества внешних камер. Полиция отчитывается — всего за несколько дней задержали не менее 10 человек с оружием. Среди них преступники, которых разыскивал Интерпол.

"Совместно с Национальной гвардией, СБУ сегодня в городе Одесса мы проводим соответствующие контрдиверсионные мероприятия, мы уже видим результаты работы по выявлению лиц, которые могут нарушать законодательство", — отметил Николай Семенишин, начальник ГУНП в Одесской области.

А вот с формированием бригады теробороны, бойцы которой призваны защищать регион во время враждебной агрессии, можно сказать беда. До сих пор эти подразделения не получили необходимых помещений для размещения, хотя им обещали шесть таких помещений. Соответственно, не произошло еще ни одного боевого согласования этого подразделения.

Сейчас больше тренируются гражданские, желающие защищаться от врага. В теробороне продолжаются только организационные моменты. Это при том, что две недели назад даже президент предупреждал главу области о кадровых выводах, если эта работа не будет сделана в ближайшее время.

“Комплектация составляет более 60%. Ну, если брать батальон 600 человек, а у нас 7 батальонов, комплектация где-то больше 60%”, — уточнил глава ОГА Сергей Гриневецкий.

В то же время, регион уже сегодня готов принимать беглецов от войны с Востока. Для этого подготовили в санаториях и детском центре "Молодая Гвардия" более двух тысяч мест и даже предложили под размещение помещения бывшей женской колонии еще на три тысячи мест.

Что изменится с введением чрезвычайного положения в восточных и южных областях | Новости Украины

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