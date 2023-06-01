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Охранника, не пустившего людей в укрытие в Киеве, положили в больницу: что о нем известно

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
1 мин
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Охранника, не пустившего людей в укрытие в Киеве, положили в больницу: что о нем известно

Охранник не пустил людей к укрытию в Киеве: что о нем известно

Мужчине около 70 лет.

Охранник поликлиники в Деснянском районе Киева, который, по словам местных жителей, не пустил людей в укрытие, что привело к трагедии, сейчас находится в больнице. Он получил контузию в результате падения обломков ракеты.

Об этом сообщил корреспонденту сайта ТСН.ua директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Известно, что мужчине около 70 лет. Жители соседних домов говорят, что охранник злоупотреблял алкоголем. Люди утверждают, что информация о нескольких людях, которые якобы смогли попасть в укрытие во время тревоги ночью 1 июня, не соответствует действительности.

Полиция проводит следственные действия. Правоохранители должны установить, находился ли охранник в состоянии алкогольного опьянения.

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