"Охватило синее пламя": житель многоэтажки в Киеве рассказал о первых минутах после взрыва

Житель многоэтажки в Днепровском районе Киева, где в ночь на 22 июня произошла трагедия, рассказал, что сразу после взрыва дом охватило синее пламя.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua с места происшествия.

По словам Максима, его семья проснулась около 3:30 от сильного взрыва. Он отметил, что сразу обратили внимание – воздушная тревога не объявлена.

"Услышали очень сильный взрыв и пламя такое, синее, охватило дом. И получается так, что нас всех приглушило. У нас выбило окна в квартире. Начался какой-то запах газа с примесями какими-то бензина. То есть не такой, как обычный бытовой газ", – рассказал житель дома сайту ТСН.ua.

Максим – житель дома, где раздался взрыв / Фото: ТСН.ua

Напомним, жительница многоэтажки рассказала, что на седьмом этаже семья якобы хранила баллоны с газом в квартире.

Читайте также: