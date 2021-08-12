Оказались в плену горной реки: на Закарпатье едва не утонули трое детей

Мальчиков отнесло бурное течение, когда уровень воды в реке внезапно поднялся после мощного дождя.
Пошли рыбачить, а оказались в плену горной реки. На Закарпатье в поселке Межгорье едва не утонули трое детей — 10 и 11 лет.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 12 июня.
Мальчиков отнесло бурное течение, когда уровень воды в реке внезапно поднялся после мощного дождя. Дети не растерялись и начали звать на помощь. Это услышали местные жители и позвонили спасателям.
Из-за сильного течения и камней лодкой добраться до детей не могли, поэтому в реку заехали прямо на пожарной машине.
Мальчики не пострадали — отделались лишь испугом. Их отвезли к родителям, которые уже ждали на берегу.
Дети объяснили: они рыбачили с берега, как вдруг большая вода их просто смыла.
Напомним, в четверг, 12 августа, в Украине синоптики обещают переменную облачность. В юго-восточной части кратковременные дожди: местами предупреждают о град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории страны — без осадков. Ветер северо-западный — 5-10 м/с.