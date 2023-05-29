Оказались в России после пыток: родные гражданских украинцев требуют освободить тех, кого похитили россияне

25 километров пешком, чтобы напомнить о гражданских пленниках, которые до сих пор в России. Семьи пленных из Дымерской общины на Киевщине — уже более года прилагают усилия, чтобы добиться возвращения своих родных из плена, которых оккупанты не спешат вносить их на обмен, говорится в ТСН.

Родственники пленных из Киевщины больше года борются, чтобы их родные – гражданские заложники – вернулись домой.

Оккупанты зашли в Дымерскую общину в час ночи 25 февраля. Впоследствии мужчин и женщин, обычных жителей поселка, россияне начали похищать. В местное предприятие, где стояли россияне, привозили гражданских и здесь их пытали.

Волонтер Юлия — одна из тех, кого держали здесь. Говорит, пленники сидели со связанными руками. Затем их перевезли в Россию. "Допросы были каждый день по два-три раза, чтобы первое — сдать позиции украинских военных, где расположение, и третье, чтобы поговорили с украинскими матерями, чтобы передали обращение, что Россия — это хорошо", — говорит Юлия.

Через месяц Юлию и еще одного пленника вернули на родину. Потом был еще один обмен, потом – более года – тишина. 42 гражданских из этого общества до сих пор в плену, среди них и журналист Дмитрий Хилюк.

От многих пленников домой пришли короткие письма. Международный Красный крест также подтвердил, что гражданские — в плену. Несмотря на усилия многих госструктур, их пока не возвращают. "Мы хотим донести до сообщества, чтобы они как можно больше давили на РФ, чтобы без всяких условий и обменов они освободили наших из плена", — отмечает соорганизатор акции Анна Муштукова.

Согласно международным конвенциям гражданских пленных россияне должны возвращать без обменов и никаких условий. Однако пока в Украину удалось забрать лишь немногим более сотни наших граждан.

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