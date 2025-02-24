Оккупация и освобождение ЧАЭС: сколько защитников Чернобыля до сих пор находится в российском плену

Родственники военнопленных пришли в Верховную Раду, чтобы напомнить о своих родных.

Едва ли не ежедневно родственники нацгвардейцев, которые в феврале 2022 года защищали Чернобыльскую атомную электростанцию, выходят к Парламенту. Сегодня они устроили массовую акцию на Майдане Независимости. В плену до сих пор остаются 66 защитников ЧАЭС и сегодня ровно три года, как эти люди не видели своих родных.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Наталья Золотарева рассказывает о своем брате Демьяне – они двойняшки и 47 лет назад появились на свет с разницей в два часа. Наталья вместе с другими женщинами дежурит под Верховной Радой, чтобы ее брат не был забыт в плену. Он – нацгвардеец и попал в плен ровно три года назад во время оккупации Чернобыльской атомной электростанции. Долгое время родственники даже не знали, жив ли он.

Наталья Золотарева

Под Верховной Радой ежедневно можно увидеть кого-то из семьи пленных нацгвардейцев – семьи сдружились и устроили дежурство.

Российские оккупанты ворвались в Чернобыль в первый день широкомасштабного вторжения.

"Это были часы, когда наши нацгвардейцы не давали возможности зайти на станцию, когда их окружили более 50 танков и тяжелой техники", - говорит заместитель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Максим Шевчук.

Оккупация продолжалась 37 дней. Покидая зону отчуждения ядерные террористы прихватили с собой и заложников - тех самых бойцов Национальной гвардии. Под контроль Украины станцию вернули в начале апреля 2022 года.

Родственники пленных защитников ЧАЭС

Было сложно представить, что в мире найдут те, кто отважится мародерить в Чернобыльской зоне, но россияне, несмотря на бешеные дозы радиации в некоторых местах, здесь воровали и вывозили, копали и мусорили в наиболее опасном участке — в "рыжем лесу".

Бойцы воинской части 3041 года официально считались пропавшими без вести – 168 человек. Из них удалось вернуть 102 нацгвардейца. Страшный день для всех семей пленных – 24 января 2024 года, когда в Белгородской области упал самолет ИЛ-76. Россияне заявляют – на борту было 65 украинских военнопленных. Среди тех, кто якобы был на борту – двое защитников ЧАЭС, но их родные не верят в гибель.

Для 66 захваченных нацгвардейцев сегодня третья годовщина в неволе. В Координационном штабе говорят – Красный крест официально подтверждает их местонахождение в плену, но в последнее время российские тюремщики постоянно возят пленных по разным местам содержания.

"Все 66 военнослужащих воинской части 3041 на сегодняшний день подтверждены Международным комитетом Красного креста. Почти все локации известны, пребывание почти всех военнослужащих в локации известны, но опять же скажу о том, что мы наблюдаем перемещение из многих колоний, поэтому каждый раз, когда мы имеем возможность уточнить место пребывания, это делается, но для этого нужно время", – говорит руководитель секретариата Координационного штаба Богдан Охрименко.

Родственники тех, кто уже вернулся продолжают ходить на митинги вместе с теми семьями, которые до сих пор ждут своих. Их легко узнать – на сине-желтом флаге значок радиации и лозунг нацгвардейцев: "вместе и до конца".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН новости 14:00 24 февраля. Митинги в поддержку Украины в США! Киевщина в первые дни вторжения!

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