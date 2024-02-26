Оккупация Севастополя Россией: как это происходило 10 лет назад и как украинцы до сих пор борются с захватчиками

Даже несмотря на десятилетнюю оккупацию, в Крыму много людей с проукраинскими настроениями, которые ждут Украины.

В Украине отмечают День сопротивления российской оккупации в Крыму Как россияне захватывали Севастополь и чем теперь жив город — в материале корреспондентки ТСН Марии Васильевой.

Как происходила оккупация Севастополя

Последние дни февраля 2014 года. Перед зданием тогда еще украинской горадминистрации собираются сторонники присоединения к России. Поддержать их приезжают российские политики - Владимир Жириновский, Николай Валуев и другие. Обещают золотые горы, в случае присоединения к России.

Советские военные пенсионеры и их потомки до сих пор составляют немалую долю населения закрытого города, где во времена СССР рядовым гражданам селиться было запрещено. Еще одна большая прослойка - военные российского Черноморского флота, естественно, граждане России и их семьи, тоже граждане России. Остальным жителям Москва десятилетиями пачками раздавала российские паспорта. Иметь два паспорта - и украинский и российский было вполне обычным делом в Севастополе. Такой искусственно созданный демографический состав сформировал специфическую местную идентичность. Украинцы здесь чувствовали себя париями и своих взглядов предпочитали не демонстрировать. А вот сторонники России, наоборот, вели себя вызывающе и агрессивно.

Крым 2014 года

24 февраля 2014 года горсовет, вопреки украинским законам, голосует за так называемого народного мэра - Алексея Чалого, гражданина России и одиозного бизнесмена, известного своей антиукраинской деятельностью. Официальный глава города, назначенный Януковичем Владимир Яцуба, заявил, что поддерживает Чалого двумя руками. И тихо исчез из публичного пространства. Город наводнили так называемые "казачки" - контролируемые спецслужбами россияне, которые группами приехали в город для организации силовых акций. Именно они при поддержке местных сепаратистов устраивают блокирование украинских воинских частей и штаба ВМС Украины в Севастополе.

Крым 2014 года

Украинская акция в Крыму

9 марта в уже оккупированном Севастополе проходит последний украинский митинг. Несколько десятков человек выходят к памятнику Шевченко. Некоторые из них держат украинские флаги. И именно здесь в последний раз в Севастополе публично звучит украинский гимн.

Акция не остается без внимания пророссийских сил: несколько молодых людей пытаются избить участников митинга.

Десять лет сопротивления: как началась российская оккупация Крыма

Борьба с украинцами в Севастополе

После псевдореферендума и триумфальной для Путина аннексии Крыма, украинские голоса здесь замолкают совсем. Паспортизация становится принудительной. Ликвидируются украинские школы, сносятся памятники. Любое проявление украинскости расценивается как государственная измена и нередко наказывается строже убийства.

В 2016 году ФСБ схватила отставных украинских офицеров, которые основали аналитический центр "Номос", изучавший проблемы безопасности в Черноморском регионе. Их пытали, сфальсифицировали обвинения в терроризме.

Дмитрия Штыбликова приговорили к 20 годам лишения свободы, Алексей Бессарарбов и Владимир Дудка получили по 14 лет за решеткой.

Севастополь 2022 года и потопление "Москвы"

После вторжения 24 февраля, Севастополь завешивают Z-символикой. Она везде - на улицах, общественных зданиях и на частных автомобилях. Однако эйфория "победобесия" длится недолго. В городе разрастаются кладбища, где хоронят российских военных, а госпитали переполнены ранеными.

В те времена самым большим шоком для местных "Z-патриотов" стало уничтожение флагмана Черноморского флота - ракетный крейсер "Москва" был поражен двумя украинскими ракетами и затонул.

Экипаж крейсера на тот момент составлял более 500 военных. В Севастополе многие семьи пытаются разыскать своих родных, в том числе и матросов-срочников, которые были среди экипажа. Российские власти потери скрывают. Признают гибель лишь нескольких моряков, среди них и командира "Москвы" - Антона Куприна, севастопольца. Остальные погибшие до сих пор считаются пропавшими без вести.

Удары по оккупантам в Крыму

Но это - только начало. Украинские силы обороны методично уничтожают российские военные корабли в севастопольских бухтах.

В результате ракетного удара по местному судоремонтному заводу уничтожены подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск" вместе с экипажами. Потери снова скрывают, но вскоре появляются очередные некрологи. И даже по штабу флота прилетает - сначала это беспилотники. Второй раз - ракетным ударом часть здания разносит вдребезги.

Горожане снимают и выкладывают видео горящего здания. Среди других запоминается видео, где женский голос на украинском комментирует событие: "Так, началось. Горит на Айвазовского!"

Удар по Черноморскому флоту

Говорят, прилетело именно по кабинету командующего флотом. Он впрочем, как выясняется позже, уцелел. Горожане привыкают к пожарам, к звукам взрывов, воздушной тревоге и беготне по бомбоубежищам, которые, оказалось, никто для них не готовил.

Проукраинские активисты в Севастополе

Оккупационная полиция охотится за активистами подпольного движения "Жевта стричка", которые оставляют на видных местах желто-голубые отметки и другие знаки того, что Украина рядом. Удары по российским военным объектам вернули надежду тем жителям Крыма, которые ждут деоккупации.

"Конечно, в Севастополе ситуация сложнее для нас. Там много патрулей рашистов, много фсбшников. Для нас самих был сюрприз, что Крым настолько активен. Даже несмотря на десятилетнюю оккупацию, в Крыму много людей с проукраинскими настроениями, которые ждут Украину", - говорит украинский активист.



Все 10 лет оккупации Москва активно заселяет Крым своими гражданами из разных регионов России. Севастополь кишит военными и спецслужбистами. Да и гражданских сюда переезжает немало - госслужащие, их родственники, почти все местное начальство теперь - чиновники с материка. По их же данным, по состоянию на 2023 год в Севастополь переселились 157 тысяч россиян. Они - последний бастион оккупантов. На случай, если война будет проиграна, эти гражданские оккупанты должны помочь российским властям удержать захваченное.

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Напомним, Зеленский высказался об освобождении от оккупантов Крыма.

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