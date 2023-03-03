Оккупант рассказывал жене, что наворовал столько золота, что хватит до конца жизни: Небытов – о фактах мародерства на Киевщине

Главный полицейский Киевской области рассказал, как захватчики сбросили с автомобиля прямо на дорогу три унитаза, потому что нашли вместо них что-то более ценное.

Во время оккупации Киевской области россияне устроили массовое мародерство.

О случаях мародерства, наиболее ярко характеризующих оккупантов в интервью ТСН.ua рассказал глава полиции Киевской области генерал Андрей Небытов.

"Когда мы узнавали об украденных телефонах, то ставили их на контроль. Был перехвачен и такой разговор оккупанта с женой, когда россиянин позвонил по телефону и спросил у нее о стоимости одного грамма золота. Он ей рассказал, что нашел настолько много золота, что хватит до конца жизнь. Забирали все – бытовую технику, поношенные мужские и женские вещи. Воровали и унитазы. Поблизости Иванкова на дороге стояли три использованных унитаза. По данным полиции, эти три унитаза были сброшены с автомобиля мародеров, то есть они взяли вместо них что-то более ценное: микроволновую печь или стиральную машинку", — сообщил Небытов.

Напомним, в Киевской области уже обнаружили 1373 тела мирных жителей, погибших во время вторжения РФ в Украину и оккупации области. 197 погибших еще не идентифицированы.

"Вторая армия мира" - это мародеры: что россияне украли в Украине? | Литвинец

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