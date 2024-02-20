Оккупантов в Запорожье уничтожает "Баба Яга": как украинский дрон держит в страхе врага

Солдатам оккупационной армии России нет покоя от украинского дрона-"вампира". Экипаж ударного беспилотника 108-й бригады ТРО Днепропетровщины с помощью сокрушительной "птички" поражает врага. Этот дрон может переносить и сбрасывать разные типы боеприпасов. Он оснащен тепловизором – эффективнее работает ночью.

О работе экипажа беспилотника больше рассказала корреспондент ТСН Кира Овес.

Этот дрон россияне называют "Бабой Ягой", ведь он настоящий ужас для врага.

"Когда как они говорят "Баба Яга", то там не спят все — можно судить по радиоперехватам, там возбуждается вся полоса. Работаем по пехоте, по укреплениям, реже — по технике", - рассказывает офицер 108-й бригады ТРО с позывным "Кум".

На сбор своего "вампира" военные тратят до 10 минут.

"Для начала нужно разложить лучи, пропеллеры, затем присоединить батареи. Батареи хватает, если он нагружен, на полчаса, даже минут 40 он будет летать", – говорит воин с позывным "Механик".

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В команде ударного беспилотника – техник, пилот, штурман и саперы, экспериментирующие с "подарками" для врага.

"Основная масса боеприпасов переработана из обычных боеприпасов, нет у нас боеприпасов, которые разработаны для сбросов с дрона, у нас этим занимаются саперы", — рассказывает "Кум".

Экипаж "вампира" 108-й бригады работает вместе полгода. Ранее уничтожали россиян на Донецком направлении, сейчас – на Запорожье.

По словам военных, споров в бригаде нет, они так привыкли друг к другу, что даже по шагам понимают, кто из них идет.

Самый молодой в команде – 19-летний штурман "Комар". Он из временно оккупированного Мелитополя, вспоминает как страшно было выбираться из захваченного города.

"Начали строить блок-посты говорили, что украинцев никуда не выпустят: "Примете паспорта". Я говорю: "Нет". И я храбрости набрался и начал выезжать", — рассказывает штурман бригады.

"Комар" выехал из Мелитополя и вступил в армию. А уже после нескольких месяцев подготовки стал штурманом дрона. Его задача – помочь пилоту не сбиться с курса.

"В случае если потеряется, я ему помогаю по карте вернуть борт назад. Все разкладываеся на ощупь, ну там бывает красные фонарики берем, белыми не посветишь, потому что сразу увидят (оккупанты — ред.)", — объясняет 19-летний военный.

Дрон для военных как родной. Говорят, не раз рисковали жизнью, чтобы вернуть беспилотник, когда он начинал блуждать.

"Есть определенная опасность — это либо заминированная территория, либо неразорванные снарядыя, и тихонько бежишь за ним, достаешь его, потому что дрон упал и надо его спасать", — объясняет офицер "Кум".

Воины 108-й бригады ТРО мечтают о том, чтобы любимая техника совершенствовалась. Больше всего их беспокоит связь – ведь россияне часто глушат ее, спасаясь от наших дронов.

Напомним, ВСУ сбили два российских истребителя, а на оккупированной территории и в РФ – очередная "бавовна".

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