Оккупанты 24 августа готовят штурмовые "вылазки" в Херсонской области — Гуменюк

Оккупанты стянули десантно-штурмовые подразделения в Херсонскую область, чтобы активизировать наступательные действия 23-24 августа.

Об этом 22 августа в эфире FreeДом сообщила начальница объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Мы осознаем тяготение нашего врага к разным символическим датам и событиям, которые они любят привязать к своим победам. Поскольку их у них давно не было и им такое не светит, они пытаются изобразить что-то такое и последние несколько дней принимают штурмовые попытки десантно-штурмовыми подразделениями, которые они подтянули на территорию Херсонской области. Но напомню, что эта область степная и местность открытая — ведение прямых стрелковых боев очень сложное", — подчеркнула она.

В то же время Гуменюк добавила, что бои идут, но с переменным успехом. "Враг постоянно бросается вперед и немедленно под огневым влиянием ВСУ возвращается на свои позиции. Мы не недооцениваем врага – понимаем, что такие вылазки еще будут ближе к нашим важным датам – Дню флага и Дню Независимости, но мы готовы дать ответ", — отметила начальница объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 180-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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