Оккупанты атакуют и обстреливают Украину ракетами: какая ситуация на фронте и сколько жертв среди гражданских

Российские террористы продолжают атаковать Украину и обстреливать наше государство ракетами. Украинские защитники противостоят атакам оккупантов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ситуация на фронтах сейчас такова:

На Слобожанщине из танков и минометов враг бреет по Колодезному и Красному.

На Купянском и Лиманском направлениях наши укрепления накрывают из артиллерии.

В Харьковской области под огнем — Грековка и Новоселовское.

На Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях по всей линии столкновения работают вражеские минометы, ствольная и реактивная артиллерия.

Такая же ситуация и в Херсонской области. Наши отвечают – у Мелитополя уничтожен штаб врага.

На направлении Сватово – Кременная на Луганщине – наши войска оттесняют врага на восток, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. А вот вблизи Белогоровки, по его же словам, россияне пытаются контратаковать. Там продолжаются ожесточенные бои.

Карта боев на 17 ноября: украинская армия отразила 7 вражеских атак

За сегодняшний день оккупанты ударили ракетами по гражданской инфраструктуре шести городов:

Ракетный удар по Вольнянску в Запорожье. По данным Нацполиции, две ракеты попали в критические объекты. Третья – разрушила двухэтажный жилой дом – в нем проживало четыре семьи. Под завалами уже обнаружили семерых погибших. Поисковая операция продолжается: в развалинах еще могут быть люди. Спасателям помогают волонтеры, привлечены 6 кранов и погрузчиков.

В Харьковской области российские оккупанты дважды атаковали критическую инфраструктуру в Изюмском районе. Во время первой атаки ранены четыре работника, мужчин повезли в госпиталь. Впоследствии в те же объекты рашисты снова запустили ракеты: на месте в это время работала следственная группа. Ранения получили четверо правоохранителей.

Сразу шестью крылатыми ракетами враг атаковал Одесщину – две ракеты наши силы ПВО сбили. Но есть попадание в логистический центр в Одессе — ранен гражданский человек. На месте взрыва работают спасатели, они разбирают завалы. Военные говорят: россияне запустили "Калибры" из акватории Черного моря, из двух самолетов Су-30.

Премьер-министр Денис Шмигаль на встрече экономистов в Киеве прямо во время воздушной тревоги и ракетных обстрелов объявил, что именно атаковал враг.

"Сейчас над Киевом пролетают ракеты, сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, "Южмаш". Но, несмотря на это, мы понимаем, как сдерживать оккупантов", — пояснил Шмигаль.

Обстрелы регионов 17 ноября: ракета попала в дом, щесть погибших

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабную войну против Украины. Российские оккупанты двинулись на наше государство с севера, юга и востока. Кремлевский террористический режим планировал назначить в Киеве марионеточного "президента" и устранить законную власть.

С 24 февраля Россия постоянно обстреливает наше государство ракетами. Последний массированный обстрел был зафиксирован 15 ноября, тогда РФ выпустила по нашей стране ориентировочно 100 ракет, большинство из них сбили силы ПВО.

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