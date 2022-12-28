Оккупанты атакуют Украину иранскими дронами: какие области — под угрозой и что известно (карта)

Вечером среды, 28 декабря, страна-агрессор Россия атаковала южные и восточные области иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Некоторые вражеские беспилотники сбиты силами противовоздушной обороны Украины.

Все, что известно сейчас — читайте в материале ТСН.ua.

В восточных и южных регионах раздается воздушная тревога из-за атаки иранских дронов, выпущенных оккупационными войсками. По состоянию на 22:21 тревога распространилась на центральные области. Об этом свидетельствует карта тревог.

Под угрозой ударов дронами оказались:

Днепропетровская,

Запорожская,

Харьковская,

Кировоградская,

Черкасская,

Николаевская области,

и Одесса.

ФОТО: социальные сети

Что известно об атаке россиян

По официальной информации, "шахиды" сбиты в Днепропетровской области. Также, как сообщают телеграммы-каналы, вражеские объекты приземлили в Харьковской области.

"На Днепропетровщине подразделениями воздушного командования "Восток" уничтожены пять БПЛА противника (вероятно, "Шахиды"). Сохраняем праздничное настроение! Держим строй!", — прокомментировало Воздушное командование "Восток".

В 19:43 глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил об угрозе ударов по иранским дронам Shahed-136. Позже он сообщил, что многие иранские дроны удалось сбить. Где именно – не уточнил. Добавил, что часть БпЛА улетела в сторону Умани. Под угрозой также Одесса.

После этого сообщения в Кировоградской и Черкасской областях объявили воздушную тревогу. В Сети информируют, что в этих регионах зафиксированы иранские дроны-камикадзе.

Городской голова Харькова Игорь Терехов подтвердил атаку дронами города. Под прицелом у оккупантов – объект инфраструктуры.

"Второй день Харьков под ударом, вероятно, "шахедом". Под прицелом один из объектов инфраструктуры", — написал мэр Харькова у себя на странице в Telegram.

Иранские дроны в войне в Украине

Осенью Россия стала использовать атаковать гражданскую инфраструктуру и жилые дома иранскими дронами Shahed-136. Сразу власти Ирана отрицали передачу России своих дронов, однако впоследствии признали этот факт, заявив, что это "было еще до войны". Эту информацию уже отрицали в США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иран передал России новую партию дронов. В общей сложности террористы получили 250 Shahed-136.

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