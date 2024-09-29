Оккупанты будут убегать: таролог предусмотрела, когда ВСУ начнут атаковать на фронте

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Известная ведунья Ма Ирина прогнозирует, что наступление Украины на оккупационную армию России может произойти в конце осени. Она отметила, что оккупанты будут убегать с поля боя.

Что это предусмотрела Ирина – смотрите в эксклюзиве ТСН.ua.

"Мы говорим больше о конце осени, начале зимы. Тогда полетит очень много наших ракет, нам дадут помощь. И они будут убегать с поля боя, будут отходить. Появится кто-то, который покажет им, что им нужно убегать, будет какая-то персона, которая по сути скажет, что для них – это лучший вариант. Когда начнется атака с нашей стороны, мы будем побеждать. На этом будет пауза. бегут", — сказала она.

Ирина добавила, что в 2025 году ситуация изменится, и могут быть реальные результаты переговоров.

Напомним, известный астролог Алакх Ниранжан считает, что сентябрь-октябрь 2024 года будут тяжелыми для Украины месяцами, однако они могут стать и решающими в войне.

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