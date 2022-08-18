Оккупанты давно готовятся: Жданов дал предупреждение на День Независимости

Россияне любят разные "даты" и праздники, а потому для Украины растет вероятность вражеских атак 24 августа — в День Независимости.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что во время Дня независимости или накануне Россия может нанести ракетные удары по Украине.

Об этом эксперт сказал в эфире телеканала Freedom.

"Они (россияне — Ред.) давно готовятся, давно везут ракеты. Я прекрасно понимаю, что они не дадут нам провести праздник в нормальных условиях. Они будут пытаться совершить какую-нибудь пакость. Для них пакость - это, возможно, ракетный удар", — подчеркнул Жданов.

К слову, на территории Беларуси фиксируют увеличение количества раковых комплексов С-300. Эксперт говорит, что это может свидетельствовать о подготовке к "массированным ракетным ударам".

Он напомнил, что кремлевский диктатор Владимир Путин любит символизм и разные даты, а для украинцев "День Независимости – сегодня самое знаковое событие".

По словам эксперта, уменьшение ракетных атак может свидетельствовать о том, что в Кремле готовятся к украинскому Дню Независимости. Тем временем ракетные удары по Житомирской области 16 августа Жданов назвал "попыткой пера на 23-24 августа".

Как сообщалось, российский оппозиционер, правозащитник и адвокат Марк Фейгин убежден, что после новых взрывов в аннексированном Крыму произошли изменения в нарративе Москве. Фейгин отметил, что в России уже не могут заявлять, что взрывы в Крыму происходят по техническим причинам.

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