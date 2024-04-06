Оккупанты давят на Часов Яр: что известно о попытках РФ захватить город и какая там ситуация

На Донетчине Часов Яр стал следующей целью оккупационной армии РФ после захвата Авдеевки 17 февраля 2024 года. Враг активно наступает на Ивановское и Богдановку, чтобы подойти к городу.

ТСН.ua собрал все, что известно о попытках врага захватить город.

Россияне наращивают удары по Часовому Яру

Майор Национальной гвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный отметил, что оккупанты сосредоточили основные усилия на Часов Яр, начав активные наступательные действия на Ивановское и Богдановку. С каждым днем враг увеличивает удары КАБами и артиллерией. Особенно ночью активно работают вражеские FPV-дроны.

По его словам, целью врага является выход к каналу Северский Донец – Донбасс.

Россия не прекращает забрасывать линию фронта "мясом".

"То есть целью после Авдеевки для противника стал Часов Яр. И там они будут в дальнейшем пытаться сконцентрировать свои усилия", — подчеркнул Нагорный.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Часовом Яру могут начаться УЛИЧНЫЕ БОИ!

Часов Яр – плацдарм для нового наступления РФ

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко говорит, что российские войска пытаются полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также создать угрозу в направлении Оскольского водохранилища на Харьковщине.

По его словам, россияне стремятся занять Часов Яр, чтобы создать плацдарм для наступления в сторону Константиновки, Краматорска и Славянская.

Российские войска используют тактику, которую применяли в отношении Авдеевки – ровняют город с землей с помощью авиации. Противник также пытается подтянуть резервы из Харьковской и Луганской областей.

Он добавил, что оккупанты пытаются захватить Часов Яр из расчета, что у нас есть определенный брак по снарядам, есть определенные проблемы поддержки систем ПВО.

По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), оккупанты, усилив механизированные атаки, продвинулись к восточной окраине Часового Яра.

Какие перспективы будет иметь РФ в случае захвата города

Военный эксперт Игорь Романенко говорит, что Часов Яр в Донецкой области играет принципиальное значение в системе обороны. И воспринимать этот город "просто как тыловые районы не совсем верно, потому что Часов Яр на холме". Возле Часового Яра есть соответствующая система обороны, которая сейчас укрепляется.

По его словам, в случае захвата Часового Яра у россиян открываются перспективы дальнейшего продвижения на Краматорск, Славянск.

Однако Романенко подчеркнул, что Силы обороны Украины имеют на этот счет свои планы, разрушают планы врага по продвижению.

Россияне зашли на важные высоты

Сооснователь и аналитик DeepState Роман Погорелый говорит, что сейчас продолжаются тяжелые бои за село Ивановское, расположенное недалеко от Часового Яра Донецкой области. Оккупанты ищут слабые места и давят на позиции ВСУ.

По его словам, оккупационные войска продвинулись восточнее к Часовому Яру и севернее к Ивановскому.

"То есть они зашли на высоту, которая расположена севернее села, что ставит в неприятную ситуацию как бойцов, находящихся в селе, так и логистику. Там сейчас продолжаются меры по сдерживанию врага, стабилизации ситуации, но она остается сложной", — подчеркнул он.

Погорелый также добавил, что высоты в районе Часового Яра, куда дошли россияне, открывают им оперативное пространство для продвижения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Авиационные бомбы пробивают даже подвалы. Часов Яр стал линией фронта

Кто контролирует Часов Яр

Аналитики DeepState 5 апреля сообщили, что оккупационная армия РФ зашла в крайние дома в городе Часов Яр в Донецкой области.

Спикер Восточного командования Вооруженных сил Андрей Задубинный заявил, что Россия лжет, что вошла в пригород.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подтвердил, что Часов Яр контролируют Вооруженные силы Украины. Российским войскам не удается зайти в населенный пункт.

По его словам, восточнее Часового Яра продолжаются самые жесткие бои. Возле этого города в Донецкой области враг пытается прорвать оборону ВСУ.

"Часов Яр остается под нашим контролем, все попытки противника прорваться в населенный пункт потерпели неудачу", — подчеркнул Сырский.

В Часовом Яру до сих пор остаются люди

По состоянию на 1 апреля, несмотря на постоянные обстрелы, в Часовом Яру остается 875 человек. В основном – это пожилые люди.

Начальник городской военной администрации Сергей Чаус говорит, что местные власти пытаются донести до людей то, что эвакуация спасает жизнь. Впрочем, жители города не готовы уезжать – несмотря на обстрелы, отсутствие электроэнергии, воды и газа. Люди получают гуманитарную помощь.

По словам чиновника, обстрелы в городе практически не утихают, есть какие-то минуты затишья, но номинально. Оккупационная армия применяет артиллерию, авиацию, минометы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Оперативный дежурный: враг НАСТУПАЕТ на Часов Яр!

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