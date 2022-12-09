Оккупанты изменили тактику в районе Бахмута: стали известны цели врага и количество потерь

В районе Бахмута российские войска применяют тактику штурма отдельными подразделениями и даже небольшими группами, понеся там безумные потери.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В частности, он подтвердил слова главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что "в Бахмуте картины, словно из Первой мировой, мрак и трупы врагов, которых даже не забирают с поля боя. Они кладут своих сотнями без идеи, без чести".

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"Это так, как сказал глава Офиса. Эта информация соответствует действительности. Враг сейчас тактику несколько изменил и применяет тактику штурма отдельными своими подразделениями, даже небольшими группами. Например, идет группа из десяти человек без поддержки техники. До того, как они выходят, идет артиллерийская подготовка и после этого выходят такие небольшие штурмовые группы. Как правило, они уже в обратную сторону не возвращаются", – описал ситуацию глава Донечтины.

Он также сообщил об огромных потерях российских войск на Бахмутском направлении.

"Их тела буквально складируют на определенных участках фронта – где они проводят наступательные действия и не могут прорвать оборону. И там эти тела или фрагменты этих тел враг и оставляет – всех, кого применяет в наступательной операции. То есть это не только регулярные вооруженные силы РФ, но и частные военные компании типа "Вагнер", – сообщил Кириленко.

Он добавил, что каждый день на Бахмутском направлении погибают по 200 оккупантов.

"Они применяют такую тактику, что берут количеством, нашествием живой силы. То есть их "кладут" там, их просто разбивают наши защитники, подвозят новые группы, новое подкрепление, и они опять-таки идут и идут", – пояснил глава ОВА.

Он также описал главную цель врага на Бахмутском направлении, однако уверен, что противник ее не достигнет.

"Генштаб очень хорошо это понимает, какую основную цель они преследуют: если даже не заходить в Бахмут, то обойти его, чтобы открыть себе дальнейший путь к северу, центру области. Но при этом командование также очень хорошо понимает, что врагу необходим город, чтобы остановиться на холодный зимний период. Но принимаются все меры, чтобы эти попытки были неудачными, какими они и являются по состоянию на данный момент", – рассказал Кириленко.

Напомним, по данным советника Офиса президента Алексей Арестович, под Бахмутом снижается количество применений российской артиллерии. Это может свидетельствовать о серьезных проблемах с боеприпасами и материальной частью противника.

Заметим, что Бахмут не имеет стратегического значения для РФ. Страна-агрессор хочет захватить город, чтобы показать россиянам "победу", считает военный эксперт Иван Ступак.

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