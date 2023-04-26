"Оккупанты на Донбассе хотят пойти ва-банк": эксперт назвал две цели армии РФ

Российская армия в Украине имеет две основные цели, заставляющие ее наступать до последнего, несмотря на большие потери.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя бои на Донбассе.

"Они не могут не наступать до последнего, пока окончательно не будут измотаны. На сегодняшний день вся пропагандистская и военная машина заряжена на наступательные действия с двумя целями. Во-первых — пытаться захватить Донецкую область. Они хоть и проваливают эти задачи, но от них не отказываются. Второе — враг думает, что таким образом он откладывает или даже делает невозможным в перспективе украинское контрнаступление. Об этом они докладывают наверх и рассказывают своему начальству", — объяснил военный эксперт.

По его словам, из-за этого вражеские войска не смогут "не наступать наступать миллион раз на те же грабли".

"Сейчас они подтягивают оставшиеся резервы на оккупированных территориях. Бросают подкрепления на Бахмут, бросают частично на Лиманское направление и на Угледар. Они хотят пойти ва-банк — "авось удастся", — отметил Мусиенко.

Напомним, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что зимне-весеннее наступление россиян на Востоке Украины захлебнулось, задача выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей до 31 марта выполнена не была.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска на фронте столкнулись с нехваткой "пушечного мяса" из-за огромных потерь.

В свою очередь, спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что на Угледарском направлении оккупанты готовятся к новым штурмовым действиям.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан высказал предположение, что президент России Владимир Путин уже в скором времени может объявить о завершении так называемой "специальной военной операции" в Украине.

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