Оккупанты наступают на один из поселков: какая ситуация на фронте и как происходит ротация на "нуле"

Оккупанты атакуют поселок Терны на границе Донецкой и Луганской областей. Они пытаются захватить этот населенный пункт и вклиниться в оборону наших войск. За последнюю неделю украинские бойцы нанесли здесь оккупантам значительные потери. Тем временем на соседних наших позициях - под Кременной - дороги в лесах кое-где превратились в болото.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Маргариты Потаповой.

Ситуация на фронте

Оккупанты атакуют поселок Терны, пытаясь оттеснить оттуда наших воинов. Тем временем весеннее половодье вносит свои коррективы в бои за Серебрянское лесничество. Дороги здесь превратились в сплошное болото.

Подразделения бригады "Буревий" в прошлую ротацию держали оборону в районе Белогоровки. Командир подразделения "Марио" говорит, что после смены позиции пришлось быстро приспосабливаться к лесистой местности.

"Марио"

"Наполненные водой вражеские окопы наши бойцы засыпают взрывными подарками с помощью ударных дронов. Это кадры уничтожения российской пехоты в лесах возле Лимана от 57-й бригады", - говорится в сюжете ТСН.

По направлению активно работают как наши роты ударных БпЛА, так и вражеские. Передвигаться к позициям надо только в сумерках и быстро.

Боевой медик батальона Евгений с позывным "Чип" говорит, что всегда проверяет свой рюкзак.

"Буквально позавчера у нас было двое раненых - один легкий с осколочными, другой также с осколочными, но посложнее - травматическая ампутация нижней левой конечности. Ампутирована она была на месте взрывом, держалась буквально на кусках кожи", - говорит медик.

"Чип"

"Чип" сделал все возможное, чтобы раненый боец выжил. Евгению - 24 года, и 4 из них он в армии в должности медика.

Тихо в Серебрянском лесничестве не бывает. Командир позиции на позывной "Доби", несмотря на прицельные обстрелы вражеской артиллерии, боевого запала не теряет.

"По всей линии фронта тяжело, прилеты, отбиваемся от штурмов, может, еще штурмуем пару позиций", - говорит он.

Как происходит ротация на "нуле"

На рассвете бойцов, больше недели находившихся на передовых позициях без связи с родными и под постоянными обстрелами, забирает бронеавтомобиль.

"Без разговоров, каждый погружен в свои мысли, воины идут на передышку, которая при лучших обстоятельствах продлится несколько суток. А дальше - снова возвращение сюда, в Серебрянское лесничество", - говорится в сюжете ТСН.

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Напомним, эксперт назвал сценарии атак путинской армии.

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