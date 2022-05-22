Оккупанты не дают починить агрегаты Каховской ГЭС: сбрасывают воду, есть затопления

Каховская ГЭС сбрасывает воду из водохранилища. В соседней Новой Каховке затопило Набережную, а в плавнях, по течению ниже, уровень воды поднялся на метр и она дальше прибывает.

На Каховской ГЭС из строя вышло два гидроагрегата.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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А захватившие гидроэлектростанцию оккупанты не дают их ремонтировать, поэтому воду просто спускают, чтобы не произошло прорыва дамбы.

Как сообщалось, 24 февраля Каховская ГЭС и главное сооружение Северокрымского канала, шлюзы которой до 2014 года регулировали подачу днепровской воды в Крым, были захвачены российскими военными, вторгшимися в Херсонскую область из оккупированного Крыма.

Вода, поставляемая по этому каналу, обеспечивали 80% потребностей полуострова в пресной воде, однако после оккупации Крыма подача была прекращена, что создало значительные проблемы для России в обеспечении водой захваченной территории.

Полковник Сергей Грабский считает, что для ВСУ было бы слишком сложной задачей удержать перешеек с Крымом. Российским оккупантам в начале полномасштабной войны удалось быстро захватить Херсонскую область, потому что они сосредоточили на этом мощную группировку.

Новая Каховка идет под воду: на захваченной оккупантами ГЭС – авария

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