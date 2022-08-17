Оккупанты не смогут вести активные действия: эксперт заявил, что ВСУ сделали невозможным "референдум" в Херсонской области

Украинские войска на сегодняшний день сделали невозможным проведение Россией "референдума" в оккупированной Херсонской области. Ведь уже через неделю-две российские войска будут лишены возможности вообще совершать какие-либо активные действия в области.

На сегодняшний день ВСУ деоккупировали уже 55 населенных пунктов Херсонщины.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Совершенно точно", — ответил он на вопрос о том, сделали ли украинские войска невозможными проведение псевдореферендума.

"Более того, я хотел бы заметить скептикам: несмотря на медленное продвижение по территории Херсонской области, уже освобождены 55 населенных пунктов. Созданы условия для дальнейшего продвижения вглубь территории. Речь идет о взятии под контроль логистической составляющей мостов — это основное. То есть (ВСУ — ред.) дали возможность российской группировке зайти на правый берег и соответственно отрезали от тыловых баз накопления", – рассказал эксперт.

Он отметил, что российская группировка пока не имеет возможности проведения ротации, ввоза раненых, получения БК и горюче-смазочных материалов.

"То есть, несмотря на концентрацию российских войск на правом берегу Днепра, группировка фактически через неделю-две будет лишена возможности вообще совершать какие-то активные действия. С этим и связано, что они пытаются в эти дни максимально отодвинуть ВСУ на дальность поражения, которая бы не позволяла держать под огневым контролем их логистическую составляющую", – объяснил Снегирев.

"То есть у россиян через неделю-две, если мы сломаем в этот период, то есть удержим наступление, появится выбор – либо форсировать Днепр вплавь, либо массово сдаваться ВСУ. Другого нет. Днепр – это все же не Кальмиус и не река Северский Донец", – заметил военный эксперт.

Он также оценил, что в Херсонской области было фактически изменение тактики ВСУ. Речь идет не только об использовании стандартов НАТО по постепенному освобождению оккупированных территорий, но и о подавлении систем ПВО и ПРО врага.

Напомним, украинская разведка сообщила, что оккупанты срочно перемещают свои самолеты и вертолеты вглубь Крыма и на аэродромы РФ.

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