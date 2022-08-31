Оккупанты не уйдут из Запорожской АЭС, пока мы их оттуда не выбьем — Жданов

Россия не уйдет из Запорожской АЭС, пока Украина не выгонит оттуда оккупантов. Поэтому сейчас необходимо минимизировать все угрозы, которые могут возникнуть в результате обстрелов ЗАЭС со стороны российских военных.

Запорожскую АЭС следует перевести в "холодный режим", чтобы она "работала сама на себя".

Такое мнение в комментарии ТСН озвучил военный эксперт Олег Жданов.

"Если это технически возможно, то на период обострения, пока не встал вопрос освобождения Запорожской области, следует перевести станцию в режим "холостого хода". Перевести ее в холодный режим для того, чтобы максимально снизить угрозу", — отметил Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что Россия не уйдет из ЗАЭС и будет пытаться противодействовать каким-либо попыткам демилитаризировать станцию.

Дело в том, что Россия не уйдет с этой станции. Пока мы их оттуда не выбьем, они оттуда самостоятельно не уйдут. Демилитаризацию Россия тоже ни в коем случае не поддержит. Они хотят ее контролировать. Они будут любым способом препятствовать передаче электроэнергии к украинской энергосети. Зачем нам эти игрища с опасностью такого большого и мощного ядерного объекта?" – подчеркнул эксперт.

Напомним, во вторник, 30 августа, в Киев прибыла миссия представителей МАГАТЭ, которые должны посетить оккупированную россиянами Запорожскую АЭС, но захватчики не прекращают провокации.

Глава государства назвал визит экспертов из Международного агентства по атомной энергии в Украину, в частности, на Запорожскую АЭС, "важной миссией". Он подчеркнул, что Украина принимает все меры для безопасного визита представителей МАГАТЭ на атомную электростанцию.

В свою очередь Украина передала экспертам МАГАТЭ перечень показателей, которые важно проверить во время визита экспертов на атомную станцию.

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