Оккупанты обстреляли Фастовский район авиабомбами и ракетами: как местные пережили вражеские удары

От вражеских обстрелов в очередной раз загорелась нефтебаза.

В Киевской области, на границе Обуховского и Фастовского районов в ночь на четверг сначала раздался мощный взрыв, а через мгновение в небо поднялся огненный столб. Наутро небо над местом попадания русских боеприпасов затянуло черными, едкими облаками.

О вражеских обстрелах и ситуации в регионе рассказали в эфире ТСН.

Так, накануне уже темной порой, когда большинство жителей Киевщины, кто в собственных домах, кто в бомбоубежищах или подвалах — уже собирались спать, оккупанты нанесли удар фосфорными бомбами.

"Гриб так, над нами! Как взрывалось – гриб так над нами – прям огня был здоровенный! Нуууу – жарко – тепло было очень! За машины боялись, чтобы не поплавились", – поделился Дмитрий, боец подразделения территориальной обороны.

Отмечается, что куда именно попали московиты, к утру было хорошо видно невооруженным глазом — горела нефтебаза. Вражеские боеприпасы уничтожили все вокруг: и нефтебазу, и пищевое предприятие. Местные считают: их городок обстрелял "рашистский бомбардировщик". В местной самообороне утверждают: это была не первая атака на город.

За несколько суток до воздушного удара по нефтебазе, почти в то же место уже летела вражеская ракета, ее сбили. Взрывные обломки испортили местным предпринимателям – восстановительные планы. В момент атаки, мимо участка, где раздались взрывы, двигался эвакуационный поезд Киев-Ивано-Франковск. В трех вагонах ударной волной выбило стекла. Путешественники, уверяют в "Укрзализныце", не пострадали.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 31-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: