Оккупанты обстреляли гражданское село в Луганской области: снаряды падали на территорию школы и на дома

Оккупанты обстреляли гражданское село в Луганской области: снаряды падали на территорию школы и на дома

Из-за обстрелов — детей перевели на дистанционное обучение

Среди бела дня, несмотря на присутствие наблюдателей ОБСЕ, российские оккупанты ударили с дальнобойных гаубиц по Муратову. Это – тыловый поселок на Луганщине, там живут около четырех сотен человек. Российские тяжелые снаряды упали вплотную в школу. Из-за обстрелов — детей перевели на дистанционное обучение, а местные, опасаясь новых атак, планируют перебираться подальше.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

"Так было страшно, за годы войны мы такого не видели", – рассказывают местные.

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Учительница украинского языка прилета тяжелого калибра застала дома. Светлана с ужасом вспоминает прошлый вечер, когда русские наемники ударили артиллерией по Муратову. «Осколки летели не только на наш дом, это так было близко, на соседнюю улицу падало, что у меня мужчины падали под скамейку. Мы побежали к соседям, там дом без окон мы там сидели, говорю, что будет, то будет». – рассказывает местная жительница Светлана Бутко.

В этом селе четыреста жителей. Директор здешней гимназии Елена, к счастью, была в здании, когда вокруг начали взрываться мощные снаряды от гаубиц. «Вчера были здесь обстрелы. В школе учится 33 ученика 1-9 классов, а также 9 воспитанников детского сада», — рассказывает директор.

Один из снарядов попал в нескольких метрах от аллеи доброты, где дети высаживали цветы и кусты. Несколькометровая воронка и размозженное дерево — такое оставляет после себя 152 калибр. То, что враждебная артиллерия не повредила здания гимназии, Елена называет чудом.

К моменту обстрела дети уже ушли из школы. Сегодня для их безопасности занятия отменили. Их планируют обновить завтра, если оккупанты снова не устроят по мирной деревне.

Разбитая крыша, выбитые стекла и иссеченная осколками от боеприпаса техника. В мастерской по ремонту сельхозтехники среди битого стекла и обломков плит мужчины чинят трактор. Скоро технику отсюда перевезут, ведь здание теперь аварийное.

«Прилетели снаряды и разорвались там, нанесли повреждение зданию, оно в аварийном состоянии и использоваться больше не будет. Видимо, прилетов 14 было точно», — рассказывает местный работник.

Новости с фронта: российские оккупанты ударили с дальнобойных гаубиц по Муратову

Комбайн, стоящий на улице, теперь не на ходу. Обломками от снаряда ему разрубило колесо. Тяжелая артиллерия оккупантов активно работает на этом направлении около недели, говорят военные. Обстрел называют сознательной провокацией российских оккупантов против мирного населения вдали от передовой. «Противник знал, что это гражданская деревня, где проживают местные жители люди. Противник 12-15 км отсюда», — заявляют военнослужащие.

По данным штаба ООС, тяжелый калибр прилетает и в соседнее Орехово Донецкое, но там большинство жителей покинули дома еще в начале войны. А вот прямые попадания по Муратову произошли впервые. "С 2014 года мы были под обстрелами, но чтобы так по нас стреляли, это было очень страшно", — уверяет учительница.

Опасаясь новых обстрелов, администрация гимназии подготовила школьный автобус, чтобы в случае опасности эвакуировать детей в еще более тыловой Новоайдар.

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