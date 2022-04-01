Оккупанты передвигаются в Конотопском и Роменском районах: какая ситуация в Сумах и области 1 апреля

Оккупанты передвигаются в Конотопском и Роменском районах: какая ситуация в Сумах и области 1 апреля

В северном регионе начали готовиться к посевной.

Ночь в Сумах прошла спокойно, несмотря на несколько воздушных тревог. В области идет работа по возобновлению жизнедеятельности в громадах, которые месяц жили под российской оккупацией.

ТСН.ua собрал последнюю информацию о ситуации в Сумах и области за минувшие сутки, 31 марта.

Ситуация в городе Сумы

Ночь на 1 апреля в городе прошла спокойно. В Сумах, пострадавшем от вражеских обстрелов, продолжают возобновлять работу АЗС, магазины и коммунальный транспорт. Постепенно в Сумах приступят к работе и учреждениям культуры и искусств. График работы и программу каждое учреждение будет определять самостоятельно.

31 марта в городском роддоме появился на свет мальчик.

Ситуация в области

Председатель ОВГА Дмитрий Живицкий сообщил, что по состоянию на 1 апреля опасными остаются Конотопский и северная часть Роменского районов, где до сих пор есть войска врага, которые по-прежнему активно двигаются в разных направлениях.

"Вокруг Бурыни установлены вражеские блок-посты. Людей не впускают и не выпускают из населенного пункта. В населенных пунктах Новослободской, Путивльской, Поповской и Дубовязовской громад продолжается активное движение вражеской военной техники. Вчера были потери среди гражданских. Люди ехали на автомобиле по дороге и наехали на мину, как результат — трое в больнице, один погибший. Россияне также расстреляли вчера гражданского мужчину", — подчеркнул глава ОВГА.

В то же время Живицкий сообщил, что в область, в освобождении от оккупантов громады, прибыл также гуманитарный груз Агентства ООН по делам беженцев – продукты питания, лекарства, медицинское оборудование, детское питание, предметы гигиены, одеяла, спальные мешки. Вся помощь поступит в областной гуманитарный штаб и районные штабы, которые будут осуществлять ее распределение в соответствии с потребностями.

Больницы области продолжают получать спутниковые комплексы Starlink в рамках централизованной поставки от Минздрава. Уже получили 14 комплексов из 25. За последние сутки для нужд области благотворителями доставлены три генератора для нужд служб ГСЧС. Кроме того, в рамках гуманитарной помощи получили насосное оборудование для предприятий Ахтырки, Краснополья, Лебедина и Сум.

Тростянецкая община получила карету скорой помощи для Тростянецкой городской больницы. Автомобиль уже активно работает на благо громады.

Из Псла вытащили танк с оккупантами, лежавший там почти месяц.

Продолжается возобновление газо- и электроснабжения в Тростянце. По состоянию на 18.00 по Тростянецкому участку заживлен один ВЛ (100 потребителей). Работы продолжаются. Газоснабжение в Тростянце почти восстановлено (осталось подключить менее 50 абонентов).

Более того, в области начали готовиться к посевной. "Несмотря на все, на Сумщине планируем начинать посевную! Там, где не стреляют — будем сеять. Аграрии готовят почву под посев яровых культур. Если семенами еще обеспечены более-менее, то сложности с приобретением и доставкой дизельного горючего остаются. Не все хорошо и с удобрениями. Работаем", — отметил Дмитрий Живицкий.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 37-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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