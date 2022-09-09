Оккупанты подготовят ответ за поражение в Балаклее: названо возможное место удара

После отступления из Балаклеи Харьковской области оккупационные российские войска могут отправиться на Донецкий плацдарм.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил военный эксперт Петр Черник. При этом он отметил, что это логическое предположение.

"Освобождение Балаклеи – это очень хорошая новость. У нас сложились хорошие контрнаступательные предпосылки для развития успеха, просматривается своеобразный тоннель в Купянске. Последний является важным логистическим узлом. Если он начнет переживать сложные огневые проблемы со стороны, то это однозначно существенно усложнит жизнь изюмской группировке", — сообщил нам Петр Черник.

К этому эксперт добавил: "О том, что мы перехватили стратегическую инициативу – мы об этом уже говорили. Действительно, Украина навязывает противнику логику боевых действий. Однако это не следует путать со стратегическим переломом. Это очень важно".

При этом Петр Черник говорит, что сейчас опасно расслабляться и иметь иллюзии. "Самое главное – не надо поднимать уровень оптимистических ожиданий. Хорошие новости есть, однако операции такого порядка нуждаются в логических точках. По меньшей мере – трое-четверо суток с их начала. Мы только зашли в эти первые двое суток, поэтому должна состояться информационная тишина, чтобы не дать противнику лишней крошки информации, которую он может проанализировать и в обязательном порядке использовать против нас. У него есть еще определенные резервы. Важно не завышать уровень оптимизма и ожидания. Иллюзии могут нас убить, мы не имеем права на ошибки. Стратегически все идет по нашему сценарию, однако, он требует продолжительности времени, информационной гигиены и здравого смысла", — отмечает эксперт.

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В то же время он прогнозирует, куда могут пойти отступающие оккупанты. "Куда могут направиться отступившие российские войска? Куда угодно", — предполагает Черник.

"Война – это путь обмана. По Харьковскому направлению мы полностью использовали этот тезис и обыграли нашего противника. Но давайте не принимать его за дурака. Противник тоже учится, также усваивает ошибки и, поверьте, они в обязательном порядке будут готовить ответ на это поражение. Где они ударят – спрогнозировать невозможно. Самое логичное с точки зрения здравого смысла – Донецкий плацдарм. Они признали эти недореспублики, логично выходить на административные границы Донецкой области. А как будет дальше – увидим. Фронт – очень живое и динамичное явление", — отмечает военный эксперт.

Стоит отметить, что 8 сентября стало известно, что украинские бойцы освободили от российских оккупантов город Балаклею Харьковской области. Соответствующее обращение воинов к президенту опубликовал в соцсетях Владимир Зеленский, чем подтвердил информацию о битве за Балаклею, о чем в соцсетях и СМИ писали последние несколько дней.

В Генштабе заявили об успешном контрнаступлении ВСУ и освобождении 20 населенных пунктов в Харьковской области.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 198-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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