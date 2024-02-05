Оккупанты получили новый приказ: Путин хочет захватить еще 3 области Украины – что известно о планах РФ

По данным Forbes, для наступления на Купянск в распоряжении россиян не менее 500 танков, 600 бронемашин, бесчисленное количество гаубиц и около 40 тысяч личного состава.

Для Харькова может возникнуть новая угроза. Путин якобы приказал своим войскам как можно быстрее захватить Купянск и выйти на берег реки Оскол. Для выполнения задачи Кремль дает всего месяц! По данным Forbes, для этого россияне уже подтянули 500 танков.

Что задумал Путин, хватит ли у него сил на Харьков и что говорят местные власти, говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.ua.

Новое наступление россиян

Оккупанты вероятно еще раз попытаются захватить украинский Купянск. Для этого путинская армия подготовила мощный бронетанковый кулак. Как пишут журналисты Forbes, в операционной зоне города украинские бойцы уже имеют дело с огромным скоплением врага: по их данным, в распоряжении россиян по меньшей мере 500 танков, 600 бронемашин, бесчисленное количество гаубиц и около 40 тысяч личного состава. Задание поставил сам Путин – результата ждет в марте.

"Очевидно, что преследует цель этой армии: отвоевать огромную часть Харьковской области, которую россияне ненадолго оккупировали в 2022 году, пока мощное украинское контрнаступление не освободило большую часть области в конце того же года.

Почему март? Поскольку именно тогда Россия "проголосует" за президента на "выборах". Кусочек Харьковской области был бы подарком Путину на день выборов от российской армии в Украине", – говорится в статье.

Эксперты предупредили

Намерения Путина подтверждают и военные аналитики из украинского Центра оборонных стратегий. По их данным, у Кремля есть план на следующие 3 года – целью будут 3 украинские области.

"До марта 2024 года РФ планирует полностью захватить Донецкую и Луганскую области и часть Харьковской области к реке Оскол. В течение следующих 36 месяцев Россия намерена захватить часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей", – отмечают аналитики.

Новая игра Путина

Намеренно сгущает облака вокруг Харькова и сам Путин. 31 января диктатор заявил о намерении создать на территории Украины " емилитаризованную", "санитарную зону", чтобы якобы избежать обстрелов территории самой РФ. В этом контексте кремлевский диктатор намеренно упомянул о Харькове. В американском Институте изучения войны проанализировали, стоит ли обращать внимание на путинские пугалки.

"Провозглашенная Путиным цель подвинуть линию фронта так, чтобы оккупированные и признанные территории России были вне зоны обстрела Украины, является расплывчатой ​​целью, которая фактически недостижима, пока существует независимая Украина, способная к борьбе.

Вероятно, таким образом Путин хотел воспользоваться нарративами в западных СМИ, которые могли бы заблокировать краткосрочную и долгосрочную военную помощь Западу Украине и заставить Запад вести переговоры с Россией на российских условиях", – отмечают в ISW.

Кремль всем сомкивает глаза?

Пугая наступлением на украинский Харьков, Путин пытается сбить с толку ВСУ, чтобы украинское войско было вынуждено ждать нового наступление с неочевидного для этого направления.

Реакция США

Не слишком серьезно к влажным мечтам Путина отнеслись и в США. 2 февраля спикер Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что на самом деле плохо понял, что вообще "выдал" кремлевский диктатор.

В 2024 году Путин получит неприятные неожиданности. Такое интригующее заявление накануне сделала американская дипломат и замглавы госдепа США Виктория Нуланд. В ходе визита в Киев она получилась уверенной в том, что в этот год Украине можно смотреть оптимистично.

Что говорит украинская власть

В Харьковском ОВА опасность понимают, впрочем призывают ее не преувеличивать. ВСУ продолжают умело отражать атаки врага на Харьковщине, несмотря на любые прихоти врага.

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Российские войска получили новый приказ: Путин хочет захватить еще 3 области Украины!