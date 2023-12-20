Оккупанты пошли в атаку на Бахмутском направлении: воины ВСУ рассказали о ситуации (фото, видео)

Российские оккупанты не прекращают штурмов на Бахмутском направлении. Террористы здесь снова пытаются идти вперед вокруг разрушенного города.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Петричака.

Съемочная группа ТСН побывала в Бахмутском направлении. Ночью здесь можно передвигаться на автомобиле с выключенными фарами, поскольку россияне могут атаковать беспилотниками.

Вражеские штурмы на этом направлении – только усиливаются. Боец на позывной "Саныч" объясняет: на один ствол здесь в среднем до десятка пораженных враждебных целей в неделю.

"80 процентов — это работа контрбатарейная. Но учитывая погодные условия, плюс фронт активизировался — много работаем и по пехоте", — говорит "Саныч".

"Саныч"

Во время разговора с ТСН наши защитники замечают цель и сразу берутся за работу — стреляют пушкой по оккупантам. Воины говорят — быстрая реакция важна, ведь это бережет жизнь пехоте.

"Саныч" объясняет: за два года войны справляться у пушки бойцы научились меньшими силами с той же скоростью. Теперь – делят расчет на две смены, чтобы чаще меняться и хоть немного отдохнуть. Интенсивность стрельбы здесь сверхвысокая и ребята рассчитывают на глубокую, затяжную оборону.

Бахмутское направление

"Пулемет стреляет. Вот начал работать крупнокалиберный пулемет — слышно. Активизировалась артиллерия с обеих сторон — фронт просыпается. На часах за 6 утра. Направление это довольно сложное. Пехоте нашей здесь очень тяжело, но она держится и во многом именно благодаря нашей поддерживающей их артиллерии", — говорит корреспондент ТСН.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Тратят снаряды, чтобы унять вражескую пехоту! Эксклюзивный репортаж ТСН!

Напомним, украинские артиллеристы практически круглосуточно работают на Авдеевском направлении из-за постоянных штурмов оккупантов. За неимением боеприпасов, стрелять приходится с ювелирной точностью.

Читайте также: