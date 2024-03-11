Оккупанты пошли в наступление на Бахмутском направлении: какая ситуация и что говорят воины ВСУ

Россияне начали штурм Бахмутского направления и пытаются оттеснить наши подразделения из сел Клищиевка, Андреевка и Богдановка. Это в основном те населенные пункты, которые наши армейцы освободили осенью прошлого года. Колоннами техники и десятками пехоты оккупанты пошли в наступление сразу на нескольких направлениях.

Об этом говорится в сюжете специальной корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

ТСН приехала в минометчики, которые защищают Украину на Бахмутском направлении. Пейзажи вокруг – это уничтоженные деревни. Также здесь журналисты увидели вертолет, летевший после отработки по позициям окупантов. Чтобы защититься от вражеских дронов — военные включают "купольный РЭБ".

Бахмутское направление

Украинские защитники здесь воюют среди прочего и трофейной "Ноной". Теперь она прикрывает Силу обороны Украины.

Ребята стреляют в сторону села Андреевка, которое еще осенью освободили наши армейцы. Теперь на наши позиции там снова давят оккупанты.

Бахмутское направление

Пилот квадрокоптера с позывным "Беха" говорит, что лично отражал штурм россиян. На этом участке фронта силами нескольких подразделений Харьковской 92 бригады удалось сжечь лишь за одно утро два десятка бронемашин россиян.

"Но они даже не доехали до нашей пехоты. Они подорвались за счет дистанционного минирования. А пехота, которая была или контужена, мы ее добили артиллерией и "мавиками", - говорит "Беха", пилот квадрокоптера CODE.92.

Бахмутское направление

"А сейчас минометчики насыпают чтобы пехота врага и головы не высунула из окопов. В такую ясную погоду угроза не только от вражеских дронов, но и от российской авиации. Как раз только что командный пункт сообщил - вражеские самолеты на подлете. Мы успеваем вскочить в машину и немного отъехать от позиций, как видим в небе инверсионные следы - это российские Сушки запустили авиабомбы. Пара секунд и огромные грибы поднимаются на горизонте", - говорит Юлия Кириенко.

Так оккупанты крушат и линию фронта и ближайшие к ней города и села.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне СУНУТ под Бахмутом! Дронами, авиабомбами и бронетехникой!

Напомним, щемящая история военного, выжившего после попадания вражеского дрона.

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