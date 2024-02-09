Оккупанты пошли в наступление на Донетчине: воины ВСУ рассказали о ситуации и нехватке боеприпасов

Большинство защитников Украины за два года ни разу не было в отпуске.

Враг пытается прорвать нашу оборону в районе Часового Яра – об этом заявляет новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Там Украина сейчас в активной обороне. Оккупанты прибегают к локальным действиям малыми штурмовыми группами, под прикрытием дронов и артиллерии. Ситуация — напряженная, говорят наши военные, поэтому каждый раз требует скорых решений командиров на местах.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Ивана Петричака.

Украинская артиллерия уничтожает окупантов в окрестностях разрушенного Бахмута. Здесь работает один из расчетов 17-й отдельной танковой бригады. Командир работой доволен.

Военный ВСУ Андрей говорит: ситуация на южной окраине Бахмута сейчас относительно стабильная. Активных передвижений пока не происходит, здесь мы в активной обороне, пехота – держит рубежи. Россияне время от времени пробуют скапливаться для штурмов, но работает артиллерия.

Воины ВСУ

17-я танковая работает над уничтожением врага и палит его технику: танки, грузовики, минометы. Все это благодаря точному САУ М109.

"Часто эту машину журналисты называют "Паладин", но давайте будем точными!" Паладин" — это самая современная версия М109, ну а это предыдущая версия. Фактически — отец "Паладина". механизмом зарядки. Здесь же — все пока вручную, но и этому ребята рады", — говорит Иван Петричак.

Американская САУ несравнимо лучше советской. С ней ребята работают уже полтора года — ею освобождали Херсонщину, оттуда переехали в Донецкую область и прикрывали здесь самые сложные участки фронта.

Сейчас количество снарядов ощутимо снизилось, но отдохнуть ребятам некогда. Некоторые за два года без отпуска. Заменить их просто некому.

"Ну физическое истощение, моральное. Поясницы у всех болят, но что делает", — говорит военный ВСУ Саня.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Враг пытается штурмовать, но... 155 калибр! ВСУ срывает планы окупантов вблизи Бахмута

Напомним, военный эксперт назвал ударное направление для ВСУ.

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