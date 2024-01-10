Оккупанты пошли в наступление под Донецком: воины ВСУ рассказали о тяжелых боях (фото, видео)

Оккупанты и дальше штурмуют Новомихайловку — село на окраине Донецка. С применением колонн техники пытаются прорвать линию обороны, которую удерживают десантники Таврической бригады. Так же горячо и на Купянском направлении. А под Бахмутом активные бои перекинулись на село Богдановка, что севернее самого города.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Новомихайловка – одно из разрушенных российскими атаками село на юге Донецка. Его контролируют украинские воины.

Новомихайловка

Россияне пытаются окружить это село. Для них оно стратегически важно, ведь этот участок фронта открывает путь к Угледару и Курахово. Но у военных 79-й бригады на это свои планы. Украинские защитники постоянно отбивают штурмы.

Здесь также работает артиллерия ВСУ. Из-за погоды с каждым выстрелом пушка увязает в размокшую землю. Туман вокруг мешает видеть точность прилета снаряда пилотам квадрокоптеров, корректирующих выстрелы. В штабе, где дают команду на выстрелы, командир артиллеристов пытается максимально четко вычислить координаты.

Донецкое направление

Наши бойцы уверяют – все эти попытки наступления отбивают. Андрей – противотанкист 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады показывает ТСН тубус от американского Javelin – когда после пополнения колонна техники во главе с танком, двинулась на наши позиции с него сжег 4 из 5 бронемашин россиян.

Также в этом направлении работают десантники. У них впереди не одни сутки в окопах, чтобы сдержать врага, который непрерывно штурмует то, что осталось от Новомихайловки. Сейчас это самая горячая точка фронта на южном участке Донецка.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❗ Включение ТСН с передовой! Тяжелые штурмы Новомихайловки и АКТИВНЫЕ БОИ уже в Богдановке

Напомним, воины ВСУ рассказали о новой жуткой тактике кафиров под Авдеевкой.

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