Оккупанты применили против Украины управляемые бомбы: сколько их в РФ и почему они опасны

Оккупанты в течение последних нескольких недель применили против Украины управляемую авиационную бомбу — УПАБ-1500В. Вражеские бомбардировщики могут сбрасывать бомбы на расстоянии до 40 километров от намеченной цели.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью ТСН.ua рассказал, когда до этого эти бомбы использовал враг и насколько они опасны.

"Россияне даже не скрывали, что они использовали эти бомбы с марта 2022 года. Они даже снимали об этом репортажи, когда делались боевые вылеты именно в сторону Украины. Именно тогда был о Су-35. Также были фото Су-34 с пометкой "Z" и другим пропагандистским бредом. Особенности этих бомб в том, что они очень мощные планирующие бомбы весом около 1500 кг. Если ее запускать с высоты 15 км, то она имеет максимальное расстояние планировки до 50 км. Бомбу можно использовать даже с воздушного пространства Беларуси или РФ, также по линии боеприкосновения из воздушного пространства временно оккупированных территорий для нанесения ударов на расстояние 50 км уже в тыловую часть Украины. Фактически это бомба с проникающим эффектом", — отметил он.

По словам Коваленко, такой тип бомб используют в первую очередь по укрепленным важным объектам. Такая бомба считается высокоточной, отклонение от объекта уничтожения у нее невелико. Но самый важный фактор – она очень дорогая, а производство занимает очень много времени.

"Эту бомбу официально презентовали в 2019 году. Но с тех пор она не стала какой-то масштабно серийной именно потому, что она очень тяжелая в производстве и стоит очень дорого. Поэтому ставку, в первую очередь, делали на дешевые бомбы и использование советских запасов. Но если они начали их использовать в марте 2022 года, а об их использовании стали говорить почему-то только сейчас, это говорит о том, что этих бомб меньше, чем каких-либо крылатых ракет. Я считаю, что в марте прошлого года, когда начиналась так называемая "СВО", враг действительно мог использовать большое количество современного вооружения. В общем хаосе об этих бомбах не говорили. Но потом они исчезли. Их прекратили использовать. Начали они появляться только сейчас. Итак, за этот период они потратили боекомплект, а сейчас они начинают его снова производить и использовать. Это небольшое производство, которое говорит о том, что они могут использовать его в небольшом количестве. Это одноразовые акции по важным объектам, которые они считают целесообразным уничтожить. В теории планирующие бомбы можно перехватить. Это может сделать даже истребитель. Насколько мне известно, планирующие бомбы мы еще не перехватывали", — отметил военный эксперт.

Напомним, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, авиационные управляемые бомбы, которые баражируют, примененные оккупантами в Украине, могут залетать на десятки километров и наносить разрушения значительно большие, чем ракеты.

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