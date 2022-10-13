Оккупанты принудительно собирают кровь у детей на временно оккупированных территориях — эксперт

Рашисты говорят, что им нужна "чистая кровь" для своих военных, поэтому берут ее у украинских детей на оккупированных территориях.

На временно оккупированных территориях Украины захватчики из детей сделали доноров крови для своих мобилизованных военных на случай их ранения.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский.

"На временно оккупированных территориях продолжается мобилизация, у детей принудительно собирают кровь, то есть готовятся", – сказал он.

Лисянский уточнил, что оккупанты берут кровь у школьников старших классов и студентов 1-3 курсов.

"Да, берут у детей, потому что, как они говорят: "Нам нужна чистая кровь". А где они там будут ее брать? И они принудительно приходят в вузы, учебные заведения и сдают кровь", — говорит он.

По его словам, среди старшего населения также идет забор донорской крови, но у детей берут отдельно.

"Нужно понимать, что там сейчас дефицит нормального, здорового населения. Мужчин нет, у пожилых людей может быть сахарный диабет, онкология или еще что-то, а дети – это надежно. Поэтому вот так", — резюмировал Лысянский.

Мобилизация на оккупированных территориях Украины

По оценке Главного управления разведки Минобороны, на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей мобилизовано почти все мужское население. В разведке отмечают, что после попытки аннексии Россией оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей там тоже могут объявить мобилизацию.

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