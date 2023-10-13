Оккупанты пытались штурмовать недавно освобожденную Андреевку: что происходит на фронте под Бахмутом

Украинские защитники рассказали, что "Стугна" теперь работает не только по вражеской технике, но и по пехоте.

Российские оккупанты пошли в штурм на освобожденную Андреевку на Бахмутском направлении. Этот поселок недавно освободили украинские защитники, но оккупанты не оставляют попыток восстановить утраченное.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

На Бахмутском направлении постоянно "горячо"

ТСН побывала на позициях бойцов Холоднояровской бригады на Бахмутском направлении и увидела, как наши воины отражают наступление врагов.

Военнослужащий 93-й бригады Холодный Яр Илья Вергун говорит, что на этом направлении фронта постоянно летают вражеские дроны, корректирующие удары артиллерии.

Илья Вергун

Съемочная группа ТСН во время нахождения на линии фронта попала под обстрел "Градов".

"Собственно, мы успели забежать в укрытие, пока стреляли российские "Грады". Бойцы говорят, что таким образом россияне выискивают нашу артиллерию", — отмечает корреспондентка ТСН Юлия Кириенко.

Также здесь летает украинская авиация, которая уничтожает оккупантов и их технику. Только таким образом удается унять постоянные обстрелы россиян.

Как работает украинская "Стугна" по вражеской технике и пехоте

Также на этом направлении работает украинская "Стугна". За ее пультом – Герой Украины Илья Вергун. Из этого противотанкового ракетного комплекта он под Бахмутом уничтожил более 20 вражеских машин, из которых 18 – танки. За это и получил Золотую звезду от президента еще в Бахмуте.

Украинская "Стугна" не подвела ни разу, говорит Иван. А недавно в их подразделение приехал новенький комплект, изготовленный КБ "Луч". Это – "Стугна" 2023 года производства с улучшенными параметрами. А потому российская техника к "холоднояровцам" в открытую не сует. Но ребята умудрились стрелять не только по бронемашинам, но даже по пехоте. Все это благодаря новым ракетам.

"Стугна" на фронте

"Околочным заряжаешь и она на 5 км летит и разбирает. Если группа идет по 10-15 человек – ликвидированных будет много", — говорит противотанкист ВСУ Роман.

Еще один рекордсмен по уничтожению вражеской техники – "Лис". Он сжег россиянам более 20 бронемашин. Но лучшим результатом считает то, как сдержал наступление пехоты на позиции "хододнояровцев". Тогда удалось ликвидировать 30 окупантов. Также украинские воины показали, как им удалось уничтожить вражескую технику с пехотой.

"Лист"

Оккупанты пытались штурмовать Андреевку

Под Бахмутом оккупанты также пытаются штурмовать недавно освобожденную Андреевку. Однако украинские защитники отразили атаку.

Целью ВСУ здесь является уничтожение не только позиций врага, но и его командных пунктов. И главное – полностью перебить пути снабжения окупантов - и продуктов, и боеприпасов. Тогда, говорят бойцы, российские солдаты из передовых окопов еще быстрее сдаются в плен.

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Напомним, Третья штурмовая бригада показала, как заходила на позиции оккупантов под Андреевкой.

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