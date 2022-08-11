Оккупанты пытаются максимально штурмовать: эксперт назвал самые горячие направления на линии фронта

Там российские кафиры пытаются максимально штурмовать, но ВСУ их останавливают.

Об этом во время телемарафона в эфире "1+1" сказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Самые горячие направления — это Бахмут и Авдеевка. Там российские оккупационные войска пытаются максимально штурмовать и использовать тот ресурс, который у них сегодня еще есть. Потому что некоторые подразделения были перемещены частично на Херсонскую область, а потому у оккупантов не тот ресурс, который у них был месяц назад на Донбассе, они поставили на паузу какие-либо действия по штурму Славянска и продвижению в направлении Северска. Но они концентрируют те возможности, которые остались на Бахмутском направлении и Авдеевке, но им это не удается, потому что ВСУ блокируют их действия", – сказал военный эксперт.

Напомним, в Минобороны сообщили, что военный с высоким званием публично сообщил важную для ВСУ информацию. Теперь по этому факту ведется расследование, поскольку его заявления могли сорвать планы сил обороны.

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